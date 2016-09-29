Лига Европы. «Фиорентина» разгромила «Карабах», ПАОК оказался сильнее «Слована»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» обыграла «Карабах» со счетом 5:1. Дублями в составе итальянцев отметились Хума Бабакар и Мауро Сарате, один гол забил Никола Калинич. Автором гола «Карабаха» стал Дино Ндлову.

В другой встрече этой группы ПАОК одержал верх над «Слованом».

Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 2-й тур

Фиорентина (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Бабакар, 39; 2:0 – Калинч, 43; 3:0 – Бабакар, 45; 4:0 – Сарате, 63; 5:0 – Сарате, 78; 5:1 – Ндлову, 90.

Удаления: нет – Юнусзаде, 30.

Слован (Чехия) – ПАОК (Греция) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Комличенко, 1; 1:1 – Атанасидис, 10 (с пенальти); 1:2 – Атанасидис, 82.

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