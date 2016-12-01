Комличенко: «Приоритет – вернуться в «Краснодар»

Нападающий «Слована» Николай Комличенко признал, что хотел бы вернуться в Россию. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Краснодару».

– Кто из русских в чешской лиге выделяется?

– Кара, конечно. Слава Караваев, защитник, играет за «Спарту» – он уже шесть голевых передач отдал. С таким вообще кайф играть! Когда защитник тебе подает в голову и надо только ее подставить.

– Кто – икона чешской лиги, чье бы фото вы нанесли на обложку FIFA16?

– Караваева – точно. Я бы его выделил. У Славы огромный потенциал.

– Понимаете, почему он не востребован в чемпионате России? И почему вы не возвращаетесь?

– Да у меня и мыслей не было таких. Играл-то в России во второй лиге, а сейчас – в европейском чемпионате, в Лиге Европы.

– А приоритет?

– Хочется поиграть в Европе, в немецкой Бундеслиге. А вообще, приоритет – вернуться в «Краснодар», стать там игроком основного состава.

– Если возвращаться в «Краснодар», то надо конкурировать со Смоловым. Можно на «банку» сесть.

– Ну да, можно. Но это конкуренция.

– Есть ощущение, что можете вытеснить Смолова?

– На данный момент – нет. Просто хочется, чтобы ко мне относились, как к игроку основного состава, который может помочь команде.

– Могли бы, как Окриашвили, забить ударом через себя?

– Пойдет хорошая подача – пробью, а там уже вопрос, залетит или нет.