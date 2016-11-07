Комличенко: «В академии «Краснодара» могут отстранить от тренировок за плохие оценки»

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в либерецком «Словане», рассказал, как проходило его обучение в академии «быков». По словам 21-летнего игрока, она является образцом для подражания.

«Меня все устраивало. У нас был хороший коллектив, тренеры классные. В академии все для ребят делалось. Думаю, что и сейчас так. Все работают для достижения результата. Нет там недостатков. Все на высшем уровне! Можно работать над техникой каждый день. В одном месте собрано много полей, школа. Восстановительные процедуры на высшем уровне. Плюс в академии большой акцент на учебе. Футболист должен быть образованным, уметь общаться с людьми. В футболе потом может не получиться, но ты должен выйти оттуда образованным человеком. У нас было два класса, в каждом около 30 человек, и многие потом решили уйти из футбола.

Как наказывают за плохую учебу? Когда учился я, все еще не так серьезно было. Тренеры разговаривали, просили подтянуть оценки. Могли к директору академии отвести. Сейчас я знаю, что могут даже от тренировок отстранить, если двойку получил. Это очень серьезное наказание для пацанов. Считай, если ты не потренировался, то и не сыграл. А в юном возрасте очень тяжело переносить такие потрясения», – сказал Комличенко.

Полное интервью с Комличенко можно прочитать здесь.