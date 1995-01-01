19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15417

      paracetamol 13 минут назад

      19-летний забил, а что старьё делало? Тренер новый, а старьё старое, толку с ним не будет.

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