19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли

19-летний забил, а что старьё делало? Тренер новый, а старьё старое, толку с ним не будет.
«Спартак» проводит товарищеский матч со «Слованом».
Счет в игре открыл опорный полузащитник Даниил Денисов. 19-летний футболист забил на 20-й минуте после прохода Зелимхана Бакаева.
Это первый гол команды при новом главном тренере Паоло Ваноли.
- Итальянец возглавил «Спартак» 17 декабря.
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