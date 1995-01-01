19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли

«Спартак» проводит товарищеский матч со «Слованом».

Счет в игре открыл опорный полузащитник Даниил Денисов. 19-летний футболист забил на 20-й минуте после прохода Зелимхана Бакаева.

Это первый гол команды при новом главном тренере Паоло Ваноли.

Итальянец возглавил «Спартак» 17 декабря.

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