Лига Европы. «Фиорентина» и ПАОК одержали победы и вышли в 1/16

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» со счетом 2:1 обыграла «Карабах». В составе гостей отличились Маттиас Вечино и Федерико Кьеза, за хозяев забил Рейналдо.

В другой встрече группы ПАОК оказался сильнее либерецкого «Слована».

Таким образом, «Фиорентина» финишировала первой, ПАОК оказался вторым.

Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 6-й тур

ПАОК (Греция) – Слован (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Родригес, 22; 2:0 – Пелкас, 67.

Карабах (Азербайджан) – Фиорентина (Италия) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вечино, 60; 1:1 – Рейналдо, 73; 1:2 – Кьеза, 76.

Удаления: нет – Кьеза, 84.

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