Лига Европы. «Фиорентина» и ПАОК одержали победы и вышли в 1/16

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» со счетом 2:1 обыграла «Карабах». В составе гостей отличились Маттиас Вечино и Федерико Кьеза, за хозяев забил Рейналдо.
В другой встрече группы ПАОК оказался сильнее либерецкого «Слована».
Таким образом, «Фиорентина» финишировала первой, ПАОК оказался вторым.
Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 6-й тур
ПАОК (Греция) – Слован (Чехия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Родригес, 22; 2:0 – Пелкас, 67.
Карабах (Азербайджан) – Фиорентина (Италия) – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Вечино, 60; 1:1 – Рейналдо, 73; 1:2 – Кьеза, 76.
Удаления: нет – Кьеза, 84.
Источник: Бомбардир.ру