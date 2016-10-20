Лига Европы. «Карабах» добыл три очка в матче с ПАОКом, «Слован» проиграл «Фиорентине»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» в гостях благодаря дублю Николы Калинича взяла верх над «Слованом» и возглавила квартет J.

В другой встрече «Карабах» у себя дома сломил сопротивление ПАОКа, одержав победу со счетом 2:0.

Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 3-й тур

Карабах (Азербайджан) – ПАОК (Греция) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кинтана, 56; 2:0 – Амиргулиев, 87.

Слован (Чехия) – Фиорентина (Италия) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Калинич, 8; 0:2 – Калинич, 23; 1:2 – Шевчик, 58; 1:3 – Бабакар, 70.

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