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Карабах - ПАОК

20.10.2016, Четверг, 20:00 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига Европы, 3 тур Карабах - ПАОК
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фиорентина 6 4 1 1 15:6 +9 13
2. ПАОК 6 3 1 2 7:6 +1 10
3. Карабах 6 2 1 3 7:12 -5 7
4. Слован Л 6 1 1 4 7:12 -5 4
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    Рейтинг: +10

    maloy145 20 октября 2016, 19:21

    1

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 20 октября 2016, 12:01

    азеры победят

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