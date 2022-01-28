Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли

«Спартак» назвал стартовый состав на товарищескую игру против «Слована». Начало – в 16:00 мск.

Этот матч станет дебютным для нового главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Мозес, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Запасные: Свинов, Гуца, Гапонов, Айртон, Зобнин, Пруцев, Рассказов, Хлусевич, Николсон, Ларссон, Маркитесов.

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