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    Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли

    «Спартак» назвал стартовый состав на товарищескую игру против «Слована». Начало – в 16:00 мск.

    Этот матч станет дебютным для нового главного тренера команды Паоло Ваноли.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Мозес, Игнатов, Бакаев, Соболев.

    Запасные: Свинов, Гуца, Гапонов, Айртон, Зобнин, Пруцев, Рассказов, Хлусевич, Николсон, Ларссон, Маркитесов.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 15:50
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +11696

      Fusballer 36 минут назад

      Трансляция здесь:
      https://www.youtube.com/watch?v=DRjNqDAmPmo

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4939

      rash1959 43 минуты назад

      какой нах кофрие?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11696

      Fusballer > rash1959 36 минут назад

      Если не он, то кто?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6333

      BarStep > rash1959 35 минут назад

      Рыженький такой паренек из Бельгии))

      Ваш/нет??

      0
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      Рейтинг: +11696

      Fusballer > BarStep 34 минуты назад

      Наш. Некоторым даже нравится его игра в обороне.

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      Рейтинг: +5801

      R_a_i_n > Fusballer 28 минут назад

      Пусть даже кефир, лишь бы не змс.

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