«Слован» подписал форварда «Краснодара» и смотрит полузащитника «Ростова»

Форвард Николай Комличенко продолжит свою карьеру в чешском «Словане». Соглашение между клубом и футболистом подписано на год на правах аренды, сообщает официальный сайт «Слована».

Отметим, Комличенко в прошлом сезоне играл в составе «Краснодара-2», за который провел 24 матча и забил 24 мяча.

Кроме того, на просмотре в «Словане» находится полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин. Решение о его будущем будет принято на следующей неделе.

Игрок в прошлом сезоне провел 17 матчей в молодежном первенстве и дважды появился на поле в основном составе.