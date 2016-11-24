Лига Европы. «Слован» разгромил «Карабах» благодаря дублю россиянина Комличенко

В рамках группового этапа Лиги Европы ПАОК на последних минутах смог одержать победу над «Фиорентиной».

В другом матче «Слован» крупно переиграл «Карабах». Дублем у хозяев отметился россиянин Николай Комличенко.

Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 5-й тур

Фиорентина (Италия) – ПАОК (Греция) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Скахов, 5; 0:2 – Кампос, 26; 1:2 – Бернардески, 33; 2:2 – Бабакар, 50; 2:3 – Родригес, 90.

Слован (Чехия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вух, 11; 2:0 – Комличенко, 57 (с пенальти); 3:0 – Комличенко, 63.

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