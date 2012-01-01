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    Слован - результаты

    Город Либерец
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт www.fcslovanliberec.cz
    Стадион У Нисы
    Тренер Павел Хофтич
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		25 февраля, суббота 20:00 Виктория 2:1 Слован
    20 тур
    		18 февраля, суббота 17:00 Слован 2:2 Сигма
    19 тур
    		11 февраля, суббота 17:00 Слован 0:1 Словацко
    18 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 0:2 Слован
    17 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Слован 1:1 Пардубице
    16 тур
    		12 ноября, суббота 17:00 Теплице 2:1 Слован
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Слован 2:0 Градец-Кралове
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Зброевка 3:0 Слован
    13 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Слован 2:0 Яблонец
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Фастав 2:1 Слован
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Слован 0:0 Баник
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 20:00 Славия 3:0 Слован
    9 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Слован 1:3 Млада Болеслав
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 0:2 Слован
    7 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Слован 0:1 Виктория
    6 тур
    		31 августа, среда 18:30 Сигма 1:1 Слован
    5 тур
    		28 августа, воскресенье 17:00 Словацко 1:2 Слован
    4 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Слован 1:1 Динамо
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Пардубице 2:1 Слован
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Слован 5:1 Теплице
    1 тур
    		31 июля, воскресенье 20:00 Спарта 1:2 Слован
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