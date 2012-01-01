Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|25 февраля, суббота
|20:00
|Виктория
|2:1
|Слован
|20 тур
|18 февраля, суббота
|17:00
|Слован
|2:2
|Сигма
|19 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Слован
|0:1
|Словацко
|18 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:2
|Слован
|17 тур
|29 января, воскресенье
|17:00
|Слован
|1:1
|Пардубице
|16 тур
|12 ноября, суббота
|17:00
|Теплице
|2:1
|Слован
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Слован
|2:0
|Градец-Кралове
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Зброевка
|3:0
|Слован
|13 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Слован
|2:0
|Яблонец
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Фастав
|2:1
|Слован
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Слован
|0:0
|Баник
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|20:00
|Славия
|3:0
|Слован
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Слован
|1:3
|Млада Болеслав
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|0:2
|Слован
|7 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Слован
|0:1
|Виктория
|6 тур
|31 августа, среда
|18:30
|Сигма
|1:1
|Слован
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Словацко
|1:2
|Слован
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Слован
|1:1
|Динамо
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|2:1
|Слован
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Слован
|5:1
|Теплице
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|20:00
|Спарта
|1:2
|Слован