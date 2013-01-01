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Чехия. Шанс Лига
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Слован
Результаты
€ 7 млн
Слован Либерец - результаты матчей
Либерец
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
У Нисы
Сайт:
http:// www.fcslovanliberec.cz
Тренер:
Павел Хофтич
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Расписание
Таблица
Чехия. Шанс Лига. 2026/2027
Чехия. Шанс Лига. 2025/2026
Чехия. Шанс Лига. 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига. 2022/2023
Чехия. Синот Лига. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2019/2020
Чехия. Плей-офф. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2017/2018
Чехия. Синот Лига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Чехия. Синот Лига. 2015/2016
Чехия. Синот Лига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Чехия. Гамбринус лига. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Чехия. Гамбринус лига. 2012/2013
Суперкубок Чехии. 2012
Лига чемпионов. 2012/2013
Чехия. Гамбринус лига. 2011/2012
Чехия. Гамбринус лига. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Чехии. 2009/2010
12.09 | 16:00
Слован
3 : 0
Млада Болеслав
06.09 | 16:00
Яблонец
1 : 2
Слован
30.08 | 16:00
Слован
2 : 0
Градец-Кралове
22.08 | 18:00
Фастав
0 : 1
Слован
16.08 | 21:00
Слован
1 : 1
Славия
07.08 | 20:00
Зброевка
0 : 1
Слован
01.08 | 18:00
Слован
0 : 1
Теплице
25.07 | 18:00
Виктория
1 : 3
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