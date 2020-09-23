«Стяуа» остался с девятью полевыми игроками перед матчем Лиги Европы

«Стяуа» испытывает проблемы с составом за день до матча Лиги Европы с либерецким «Слованом».
По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, в бухарестском клубе только девять полевых игроков и три голкипера имеют отрицательные результаты тестов на коронавирус. «Стяуа» надеется сегодня подписать еще одного футболиста и вернуть одного из аренды. Регламент УЕФА позволяет вносить два изменения в заявку за день до игры.
Матч третьего квалификационного раунда ЛЕ со «Слованом» должен состояться в румынском Джурджу.
Источник: Твиттер Эмануэля Рошу
Бывший журналист The Guardian, FourFourTwo и World Soccer. Аудитория подписчиков в твиттере - 17,4 тысячи человек.