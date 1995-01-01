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    «Стяуа» остался с девятью полевыми игроками перед матчем Лиги Европы

    «Стяуа» испытывает проблемы с составом за день до матча Лиги Европы с либерецким «Слованом».

    По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, в бухарестском клубе только девять полевых игроков и три голкипера имеют отрицательные результаты тестов на коронавирус. «Стяуа» надеется сегодня подписать еще одного футболиста и вернуть одного из аренды. Регламент УЕФА позволяет вносить два изменения в заявку за день до игры.

    Матч третьего квалификационного раунда ЛЕ со «Слованом» должен состояться в румынском Джурджу.

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    Источник: Твиттер Эмануэля Рошу

    Бывший журналист The Guardian, FourFourTwo и World Soccer. Аудитория подписчиков в твиттере - 17,4 тысячи человек.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +299

      Dr.Metal 58 минут назад

      Жесть. Останутся без замен если вдруг замутят игроков

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