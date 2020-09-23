«Стяуа» остался с девятью полевыми игроками перед матчем Лиги Европы

«Стяуа» испытывает проблемы с составом за день до матча Лиги Европы с либерецким «Слованом».

По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, в бухарестском клубе только девять полевых игроков и три голкипера имеют отрицательные результаты тестов на коронавирус. «Стяуа» надеется сегодня подписать еще одного футболиста и вернуть одного из аренды. Регламент УЕФА позволяет вносить два изменения в заявку за день до игры.

Матч третьего квалификационного раунда ЛЕ со «Слованом» должен состояться в румынском Джурджу.