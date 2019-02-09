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    Кононов – о поражении от «Слована»: «Это было ожидаемо. Команды находятся в разной степени готовности»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат товарищеского матча против «Слована» (1:3).

    – Поражение – это, конечно, минус. Но оно было ожидаемо, потому что команды находятся в разной степени готовности. «Словану» играть официальный матч 16 февраля. Наш соперник был побыстрее, посвежее. Мы же продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. В том числе вчера провели два интенсивных занятия, и у нас не могло быть такой же легкости и свежести. Они появятся на четвертом этапе подготовки. А нынешний сбор – самый тяжелый. И я заранее говорил об этом команде.

    Мы пропускали мячи, потому что нам не удавался переход из атаки в оборону, совершали его очень долго и не успевали за быстрыми игроками «Слована». Я не буду говорить про отдельных футболистов. В первом тайме все проваливались на своих позициях. Но не из-за того, что наши игроки слабее. Повторю: мы еще не готовы так, как готов «Слован».

    Например, Боккетти еще не набрал должную форму, но мы специально даем Сальваторе играть через не могу, потому что ему нужно форсировать подготовку. То же самое касается Фернандо и ряда других игроков.

    – Что случилось с Селиховым, который попросил замену в самом начале матча?

    – Саша почувствовал боль в спине. Не думаю, что там что-то серьезное.

    • Селихов попросил замену на 11-й минуте встречи.
    • 12 февраля «Спартак» сыграет товарищеский матч с «Мурой» (Словения).

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    09.02.2019 22:09
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 14:43

      Сошлемся на загруженность игроков тренировочным циклом. Проигрывать с таким счетом все же неприятно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1275

      Sky Spartak 10 февраля 2019, 12:23

      Проиграли,но ничего страшного...не всё же выигрывать...хотя самый ужасный матч был в этом году...но при этом понятно почему...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 февраля 2019, 09:33

      Говорун в цирке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ajax707 10 февраля 2019, 08:51

      С таким подбором игроков надо в настольный футбол играть. никогда тебе не победить подобные команды. твой уровень чемпионат Монголии. да и то ни первый дивизион

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 февраля 2019, 23:28

      Одни отговорки...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 16:54

      Я смотрю ты тут самый врубной!Всем советы даешь.Ну ну...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 февраля 2019, 23:27

      Если не готовы, тогда зачем вообще было играть с командой которая намного ГОТОВЕЕ?? Травм мало? Если нужна игра для галочки, сыграй двухсторонку и не переживай что кто то сломается...

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 11:47

      Ну раз ты такой умный объясни дураку

      0
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > ufos73 10 февраля 2019, 12:30

      Если внимательно прочитать то, что сказал Кононов, то там есть ответы на все твои вопросы

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > serhio80 10 февраля 2019, 13:03

      Я вижу отмазки, но причину выбора такой команды, нет. Что бы футболисты себе *опу и жилы (кресты) рвали, пытаясь угнаться за более готовым соперником?

      0
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > ufos73 10 февраля 2019, 13:24

      Нее, можно как кони играть с нонеймами скандинавскими) для игроков это работа, очень высокооплачиваемая работа, на ней нужно рвать и жопу и жилы каждый день.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > serhio80 10 февраля 2019, 14:50

      Не знал что за товарняки кубки дают ))). А в чемпе пусть потом пионеры играют, пока основа лечится? ))))))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 14:52

      И зачем ставить подобные эксперименты? Типа весной они нужны будут? ))) Кстати ты не один ли из тех кто ныл, что Каррера плохой и команду загонял? )))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 15:09

      Ни когда не слышал, что бы после тяжелой работы давали еще более тяжелую работу, и говорила, что это проверка на готовность к тяжелой работе... Я понимаю играть с более сильным соперником в конце, вот там надо проверять насколько готова команда к нагрузкам, а при нагрузках давать еще большие нагрузки, это попытка проверить максимум или (и) сломать, тех кто не выдержит... А то что команда не готова к таким играм и без проверки понятно, о чем он сам и заявил

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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > ufos73 10 февраля 2019, 16:35

      Можно с фактами отвечать? Кто из основы лечится по травмам, полученным при новом тренере? Ребров (возраст) и Селихов на неделю выбыл?

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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > ufos73 10 февраля 2019, 16:44

      По поводу готовности команды) блеать в ответе Кононова четко и доступно написано что ее на этом сборе и не должно еще быть. Но при этом играют с нормальными командами чтобы посмотреть нужные моменты

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > serhio80 11 февраля 2019, 00:53

      Какие моменты??? Что мы видим? Что все дохлых и ели ходят? )) А то что травм не было это случайность, травма сама по себе случайность, но он сам нарывается на травмы...

      0
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > ufos73 11 февраля 2019, 08:42

      ****** ты трудный) конкретно ты в игре на сборах не должен ничего видеть, она не для зрителя. Что конкретно отрабатывалось именно в этой игре тебе в любом случае никто не скажет в интервью

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > serhio80 11 февраля 2019, 11:17

      *** ты не понимаешь простого, все это можно сделать с меньшим риском для игроков! Если ты не готов управлять самолетом, хоть и готовишься к этому, тя ни кто не посадит за штурвал, а то нахер всех и все разнесешь!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 11 февраля 2019, 14:11

      Это ты не понимаешь элементарного, что под нагрузками нельзя и половину своих возможностей показать! Что хотел увидеть там тренер? как они ползают по полю и с позором отстают на пару метров на короткой дистанции? Что еще? Кривые пасы и обрезы?! Может они еще бы Барсу уговорили сыграть тогда, что бы проверить насколько команда готова? А че мелочится надо играть с сильнейшими ))))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 11 февраля 2019, 22:18

      М-да...

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 9 февраля 2019, 22:15

      "Повторю: мы еще не готовы так, как готов «Слован»."

      Такие, судя по цене игроков, колхозы, как Слован, можно и нужно обыгрывать "на одной ноге", даже не проявляя каких-то дополнительных волевых качеств.
      Даже под нагрузками.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 10 февраля 2019, 09:14

      Не могу с тобой согласиться. Это лидер Чемпионата Словакии. И вообще Кононов правильно поступает, играя с довольно таки сильными соперниками, а не выбирая себе дворовые команды типа "Старая Гренландия" как тот же ЦСКА.

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > derrik2000 10 февраля 2019, 09:36

      Сборная Словакии-колхоз.Проиграли."Слован"-колхоз.Проиграли.Кто вы??? Самовлюблённые болваны из артели "Наливай по 0,7".

      -2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > oyabun 10 февраля 2019, 09:37

      ...который есть сейчас,и будет выше в таблице "умного и умелого" Кононова.

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 14:05

      А ты, я так понимаю, великий экШперт футбола?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 14:30

      Ну-у-у-у, поня-я-я-ятное дело... )))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 14:40

      Потому что там играют МИРОВЫЕ "ЗВЁЗДЫ", а к ним нужен особый, тонкий подход со стороны ГТ.
      В противном случае эти "звёзды" просто будут саботировать на поле своей "имитацией кипучей деятельности".
      Дель Боске, что, действительно "лучший тренер всех времён и народов",как ему примерно такое звание присудили в 2018-м году?
      Нет, конечно!
      Заслуга Дель Боске в том, что он прекрасный психолог и сумел поладить со всеми "звёздами", сплотить их и сделать КОМАНДУ.
      Это относится и к сборной Испании, и к Реалу.

      В Спартаке, конечно, другой случай и я не сомневаюсь в компетентности Кононова и его умению наладить хороший психологический климат в команде, но ПОКА, надеюсь, "что-то пошло не так".

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      derrik2000 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 15:04

      Не умеешь усваивать смысл того, что тебе написано, не обращаяся ко мне за разъяснениями,футболист великий )))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > 22 raza chemp 10 февраля 2019, 19:16

      ВНИМАТЕЛЬНО читай и, главное, АНАЛИЗИРУЙ мною (и не только мною) написанное. Тогда информация будет легка для восприятия.

      Ладно. Разжую.
      При ненахождении общего языка между игроками, ВСЕМИ игроками Реала и ГТ, как в прочем, и в любой другой команде, которая имеет принципиальных соперников, на первое место у игроков выходит просто собственное самолюбие.
      В матчах с Атлетико игроки САМООРГАНИЗОВАЛИСЬ, наплевав на всякие-разные установки ГТ и ВЫДАЛИ МАТЧ!
      Потому что - принципиальнейшее дерби!
      И им неинтересно было, ЧТО о них скажут спортивные комментаторы, журналюги и болелы после поражения на своём поле от Эйбара или кого-либо другого не из "грандов" испанского чемпионата, но именно ЧУВСТВО САМОУВАЖЕНИЯ подстегнуло их же ВЫДАТЬ классный матч с Атлетико.

      P.S. Ничего не напоминает применительно к матчам Спартака в осеннем отрезке чемпионата, а?

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      derrik2000 > 22 raza chemp 11 февраля 2019, 07:21

      Слушай, мысли сам: ты же - футболист, как здесь себя отрекомендовал.
      Всё на поверхности, это не только в Реале происходит, но и в других командах.

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      derrik2000 > 22 raza chemp 11 февраля 2019, 12:54

      Всё. Давай закончим. Если САМ не хочешь понимать - я объяснить не смогу.
      Можешь оставаться при своём мнении.

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