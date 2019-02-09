Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат товарищеского матча против «Слована» (1:3).

– Поражение – это, конечно, минус. Но оно было ожидаемо, потому что команды находятся в разной степени готовности. «Словану» играть официальный матч 16 февраля. Наш соперник был побыстрее, посвежее. Мы же продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. В том числе вчера провели два интенсивных занятия, и у нас не могло быть такой же легкости и свежести. Они появятся на четвертом этапе подготовки. А нынешний сбор – самый тяжелый. И я заранее говорил об этом команде.

Мы пропускали мячи, потому что нам не удавался переход из атаки в оборону, совершали его очень долго и не успевали за быстрыми игроками «Слована». Я не буду говорить про отдельных футболистов. В первом тайме все проваливались на своих позициях. Но не из-за того, что наши игроки слабее. Повторю: мы еще не готовы так, как готов «Слован».

Например, Боккетти еще не набрал должную форму, но мы специально даем Сальваторе играть через не могу, потому что ему нужно форсировать подготовку. То же самое касается Фернандо и ряда других игроков.

– Что случилось с Селиховым, который попросил замену в самом начале матча?

– Саша почувствовал боль в спине. Не думаю, что там что-то серьезное.