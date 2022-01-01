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Чехия. Шанс Лига
Команды
Богемианс 1905
Расписание
€ 4 млн
Богемианс 1905 - расписание матчей
Прага
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Доличек
Сайт:
http://www.fc-bohemians.cz/
Тренер:
Ярослав Веселы
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 16:00
Пардубице
- : -
Богемианс 1905
10.10 | 19:00
Богемианс 1905
- : -
Баник
14.10 | 19:00
Богемианс 1905
- : -
Млада Болеслав
17.10 | 16:00
Артис
- : -
Богемианс 1905
24.10 | 16:00
Зброевка
- : -
Богемианс 1905
31.10 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Спарта
07.11 | 17:00
Слован
- : -
Богемианс 1905
21.11 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Виктория
28.11 | 17:00
Градец-Кралове
- : -
Богемианс 1905
05.12 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Фастав
12.12 | 17:00
Яблонец
- : -
Богемианс 1905
30.01 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Славия
06.02 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Богемианс 1905
13.02 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Сигма
20.02 | 17:00
Словацко
- : -
Богемианс 1905
27.02 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Пардубице
06.03 | 17:00
Баник
- : -
Богемианс 1905
13.03 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Артис
20.03 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Зброевка
03.04 | 16:00
Спарта
- : -
Богемианс 1905
10.04 | 16:00
Богемианс 1905
- : -
Слован
17.04 | 16:00
Виктория
- : -
Богемианс 1905
24.04 | 16:00
Богемианс 1905
- : -
Теплице
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