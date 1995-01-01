Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|25 февраля, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Зброевка
|20 тур
|19 февраля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:0
|Богемианс 1905
|19 тур
|12 февраля, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|2:6
|Спарта
|18 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Градец-Кралове
|0:2
|Богемианс 1905
|17 тур
|28 января, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Теплице
|16 тур
|12 ноября, суббота
|17:00
|Баник
|4:1
|Богемианс 1905
|15 тур
|5 ноября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|3:2
|Фастав
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|1:4
|Славия
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|4:3
|Богемианс 1905
|12 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|2:4
|Богемианс 1905
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Виктория
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|0:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|0:2
|Слован
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Зброевка
|1:2
|Богемианс 1905
|6 тур
|30 августа, вторник
|18:30
|Богемианс 1905
|1:2
|Динамо
|5 тур
|27 августа, суббота
|20:00
|Спарта
|1:1
|Богемианс 1905
|4 тур
|22 августа, понедельник
|20:00
|Богемианс 1905
|1:2
|Градец-Кралове
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Теплице
|0:1
|Богемианс 1905
|2 тур
|6 августа, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|3:3
|Баник
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|0:3
|Богемианс 1905