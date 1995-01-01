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    Богемианс 1905 - результаты

    Город Прага
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт http://www.fc-bohemians.cz/
    Стадион Доличек
    Тренер Мирослав Кубик
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		25 февраля, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Зброевка
    20 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Богемианс 1905
    19 тур
    		12 февраля, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 2:6 Спарта
    18 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Градец-Кралове 0:2 Богемианс 1905
    17 тур
    		28 января, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Теплице
    16 тур
    		12 ноября, суббота 17:00 Баник 4:1 Богемианс 1905
    15 тур
    		5 ноября, суббота 17:00 Богемианс 1905 3:2 Фастав
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 1:4 Славия
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 4:3 Богемианс 1905
    12 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Словацко 2:4 Богемианс 1905
    10 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Виктория
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Пардубице 0:1 Богемианс 1905
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 0:2 Слован
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Зброевка 1:2 Богемианс 1905
    6 тур
    		30 августа, вторник 18:30 Богемианс 1905 1:2 Динамо
    5 тур
    		27 августа, суббота 20:00 Спарта 1:1 Богемианс 1905
    4 тур
    		22 августа, понедельник 20:00 Богемианс 1905 1:2 Градец-Кралове
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Теплице 0:1 Богемианс 1905
    2 тур
    		6 августа, суббота 20:00 Богемианс 1905 3:3 Баник
    1 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Яблонец 0:3 Богемианс 1905
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