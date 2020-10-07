Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус

Чемпион Европы-1976 в составе сборной Чехословакии Антонин Паненка находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
Сегодня 71-летний чех был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пресс-служба пражского клуба «Богемианс-1905» сообщает, что у Паненки выявлен коронавирус.
Легендарный чех первым из профессиональных футболистов пробил пенальти «парашютом» по центру ворот. Это случилось в послематчевой серии пенальти на чемпионате Европы 1976 года – его точный удар с точки принес Чехословакии победу над сборной ФРГ.
- Паненка – президент чешского «Богемианс-1905».
- В 2014 году чех был стал победителем ежегодной премии Golden Foot и оставил отпечатки своих ног на Аллее чемпионов в Монако.
Источник: твиттер «Богемианс-1905»