Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 19 тур
|17 декабря, воскресенье
|20:00
|Спарта
|2:1
|Теплице
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Баник
|2:3
|Славия
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Сигма
|1:3
|Виктория
|16 декабря, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Динамо
|16 декабря, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Словацко
|16 декабря, суббота
|17:00
|Фастав
|4:0
|Градец-Кралове
|16 декабря, суббота
|17:00
|Пардубице
|2:0
|Слован
|16 декабря, суббота
|17:00
|Яблонец
|0:0
|Карвина
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 17 тур
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 18 тур
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 6 тур
|6 декабря, среда
|19:00
|Млада Болеслав
|0:3
|Виктория
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Спарта
|2:1
|Карвина
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|2:1
|Градец-Кралове
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Сигма
|2:0
|Слован
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Яблонец
|1:1
|Славия
|26 августа, суббота
|19:00
|Баник
|2:0
|Динамо
|26 августа, суббота
|16:00
|Фастав
|2:1
|Теплице
|26 августа, суббота
|16:00
|Пардубице
|0:1
|Словацко
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 16 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Спарта
|2:0
|Фастав
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|2:0
|Баник
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|2:1
|Пардубице
|25 ноября, суббота
|20:00
|Славия
|2:1
|Динамо
|25 ноября, суббота
|17:00
|Градец-Кралове
|1:1
|Виктория
|25 ноября, суббота
|17:00
|Теплице
|1:1
|Богемианс 1905
|25 ноября, суббота
|17:00
|Карвина
|0:2
|Сигма
|25 ноября, суббота
|17:00
|Слован
|2:1
|Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 15 тур
|12 ноября, воскресенье
|20:00
|Сигма
|1:3
|Славия
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Виктория
|1:4
|Словацко
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Баник
|0:1
|Спарта
|11 ноября, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Карвина
|11 ноября, суббота
|17:00
|Градец-Кралове
|1:1
|Слован
|11 ноября, суббота
|17:00
|Динамо
|0:1
|Теплице
|11 ноября, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|1:0
|Пардубице
|11 ноября, суббота
|17:00
|Фастав
|1:1
|Яблонец
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 14 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Славия
|1:2
|Виктория
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Карвина
|2:6
|Баник
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Слован
|1:0
|Динамо
|4 ноября, суббота
|20:00
|Спарта
|2:0
|Богемианс 1905
|4 ноября, суббота
|17:00
|Пардубице
|0:1
|Фастав
|4 ноября, суббота
|17:00
|Яблонец
|1:1
|Сигма
|4 ноября, суббота
|17:00
|Теплице
|1:0
|Млада Болеслав
|4 ноября, суббота
|17:00
|Словацко
|0:0
|Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 13 тур
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|0:2
|Славия
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Виктория
|0:1
|Карвина
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|3:1
|Спарта
|28 октября, суббота
|19:00
|Баник
|0:1
|Яблонец
|28 октября, суббота
|16:00
|Градец-Кралове
|1:0
|Теплице
|28 октября, суббота
|16:00
|Динамо
|0:1
|Пардубице
|28 октября, суббота
|16:00
|Сигма
|0:0
|Фастав
|28 октября, суббота
|16:00
|Словацко
|1:1
|Слован
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 12 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|0:1
|Богемианс 1905
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Спарта
|4:0
|Динамо
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Теплице
|0:1
|Баник
|21 октября, суббота
|19:00
|Славия
|2:0
|Словацко
|21 октября, суббота
|16:00
|Фастав
|5:9
|Млада Болеслав
|21 октября, суббота
|16:00
|Пардубице
|1:1
|Сигма
|21 октября, суббота
|16:00
|Карвина
|1:0
|Градец-Кралове
|21 октября, суббота
|16:00
|Слован
|3:0
|Виктория
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 11 тур
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Виктория
|3:2
|Яблонец
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Слован
|2:3
|Славия
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Градец-Кралове
|1:3
|Спарта
|7 октября, суббота
|19:00
|Баник
|1:1
|Пардубице
|7 октября, суббота
|16:00
|Динамо
|1:0
|Карвина
|7 октября, суббота
|16:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Фастав
|7 октября, суббота
|16:00
|Сигма
|4:0
|Млада Болеслав
|7 октября, суббота
|16:00
|Словацко
|2:0
|Теплице
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 10 тур
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Пардубице
|1:1
|Градец-Кралове
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Млада Болеслав
|2:1
|Богемианс 1905
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Теплице
|0:0
|Славия
|30 сентября, суббота
|19:00
|Спарта
|2:1
|Виктория
|30 сентября, суббота
|16:00
|Сигма
|0:3
|Баник
|30 сентября, суббота
|16:00
|Фастав
|1:1
|Динамо
|30 сентября, суббота
|16:00
|Яблонец
|2:0
|Словацко
|30 сентября, суббота
|16:00
|Карвина
|5:2
|Слован
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 9 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Славия
|1:1
|Спарта
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Градец-Кралове
|1:0
|Яблонец
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Виктория
|6:2
|Пардубице
|23 сентября, суббота
|19:00
|Богемианс 1905
|3:2
|Сигма
|23 сентября, суббота
|16:00
|Динамо
|1:2
|Млада Болеслав
|23 сентября, суббота
|16:00
|Баник
|5:1
|Фастав
|23 сентября, суббота
|16:00
|Слован
|3:3
|Теплице
|23 сентября, суббота
|16:00
|Словацко
|2:0
|Карвина
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 8 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Спарта
|5:0
|Словацко
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Фастав
|1:7
|Виктория
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Яблонец
|1:1
|Слован
|16 сентября, суббота
|19:00
|Пардубице
|0:1
|Славия
|16 сентября, суббота
|16:00
|Млада Болеслав
|5:1
|Градец-Кралове
|16 сентября, суббота
|16:00
|Сигма
|2:1
|Динамо
|16 сентября, суббота
|16:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Баник
|16 сентября, суббота
|16:00
|Карвина
|0:1
|Теплице
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 7 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:00
|Градец-Кралове
|1:3
|Сигма
|3 сентября, воскресенье
|19:00
|Славия
|5:1
|Карвина
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Виктория
|2:0
|Богемианс 1905
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Слован
|0:2
|Спарта
|2 сентября, суббота
|19:00
|Баник
|2:0
|Млада Болеслав
|2 сентября, суббота
|16:00
|Словацко
|1:0
|Фастав
|2 сентября, суббота
|16:00
|Динамо
|2:1
|Яблонец
|2 сентября, суббота
|16:00
|Теплице
|0:1
|Пардубице
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 5 тур
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Славия
|1:0
|Баник
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо
|3:0
|Богемианс 1905
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Виктория
|2:1
|Сигма
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Градец-Кралове
|2:0
|Фастав
|19 августа, суббота
|19:00
|Теплице
|1:1
|Спарта
|19 августа, суббота
|16:00
|Словацко
|2:2
|Млада Болеслав
|19 августа, суббота
|16:00
|Слован
|1:0
|Пардубице
|19 августа, суббота
|16:00
|Карвина
|1:1
|Яблонец
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 4 тур
|13 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:5
|Виктория
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Словацко
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Сигма
|2:1
|Теплице
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Славия
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Пардубице
|2:1
|Карвина
|12 августа, суббота
|19:00
|Яблонец
|1:5
|Спарта
|12 августа, суббота
|16:00
|Баник
|2:0
|Градец-Кралове
|12 августа, суббота
|16:00
|Фастав
|1:1
|Слован
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 3 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Славия
|2:1
|Фастав
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Виктория
|3:1
|Баник
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Теплице
|0:0
|Яблонец
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Слован
|0:1
|Богемианс 1905
|5 августа, суббота
|19:00
|Градец-Кралове
|5:1
|Динамо
|5 августа, суббота
|16:00
|Спарта
|5:2
|Пардубице
|5 августа, суббота
|16:00
|Карвина
|1:2
|Млада Болеслав
|5 августа, суббота
|16:00
|Словацко
|0:2
|Сигма
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 2 тур
|30 июля, воскресенье
|19:00
|Виктория
|1:1
|Градец-Кралове
|30 июля, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:3
|Славия
|30 июля, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|1:2
|Теплице
|30 июля, воскресенье
|16:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Слован
|29 июля, суббота
|19:00
|Баник
|0:0
|Словацко
|29 июля, суббота
|16:00
|Сигма
|3:1
|Карвина
|29 июля, суббота
|16:00
|Фастав
|0:1
|Спарта
|29 июля, суббота
|16:00
|Пардубице
|0:0
|Яблонец
Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 1 тур
|23 июля, воскресенье
|19:00
|Спарта
|2:0
|Сигма
|23 июля, воскресенье
|16:00
|Млада Болеслав
|3:1
|Яблонец
|23 июля, воскресенье
|16:00
|Слован
|3:1
|Баник
|23 июля, воскресенье
|16:00
|Словацко
|4:1
|Динамо
|22 июля, суббота
|19:00
|Славия
|2:0
|Градец-Кралове
|22 июля, суббота
|16:00
|Карвина
|4:1
|Фастав
|22 июля, суббота
|16:00
|Пардубице
|0:1
|Богемианс 1905
|22 июля, суббота
|16:00
|Теплице
|1:0
|Виктория
Нет завершенных матчей