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    Чехия. Фортуна Лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 19 тур
    17 декабря, воскресенье 20:00 Спарта 2:1 Теплице
    17 декабря, воскресенье 17:00 Баник 2:3 Славия
    17 декабря, воскресенье 17:00 Сигма 1:3 Виктория
    16 декабря, суббота 20:00 Богемианс 1905 0:0 Динамо
    16 декабря, суббота 17:00 Млада Болеслав 0:1 Словацко
    16 декабря, суббота 17:00 Фастав 4:0 Градец-Кралове
    16 декабря, суббота 17:00 Пардубице 2:0 Слован
    16 декабря, суббота 17:00 Яблонец 0:0 Карвина
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 17 тур
    13 декабря, среда 20:00 Богемианс 1905 0:0 Слован
    13 декабря, среда 19:00 Динамо 0:2 Градец-Кралове
    13 декабря, среда 19:00 Млада Болеслав 2:2 Карвина
    6 декабря, среда 19:00 Яблонец 3:2 Теплице
    3 декабря, воскресенье 17:00 Пардубице 1:2 Спарта
    2 декабря, суббота 17:00 Сигма 1:1 Словацко
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 18 тур
    10 декабря, воскресенье 20:00 Славия 2:0 Млада Болеслав
    10 декабря, воскресенье 17:00 Виктория 5:0 Динамо
    9 декабря, суббота 20:00 Градец-Кралове 2:3 Баник
    9 декабря, суббота 17:00 Словацко 5:2 Богемианс 1905
    9 декабря, суббота 17:00 Слован 5:3 Фастав
    9 декабря, суббота 17:00 Спарта 3:0 Яблонец
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 6 тур
    6 декабря, среда 19:00 Млада Болеслав 0:3 Виктория
    27 августа, воскресенье 19:00 Спарта 2:1 Карвина
    27 августа, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 2:1 Градец-Кралове
    27 августа, воскресенье 16:00 Сигма 2:0 Слован
    27 августа, воскресенье 16:00 Яблонец 1:1 Славия
    26 августа, суббота 19:00 Баник 2:0 Динамо
    26 августа, суббота 16:00 Фастав 2:1 Теплице
    26 августа, суббота 16:00 Пардубице 0:1 Словацко
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 16 тур
    26 ноября, воскресенье 20:00 Спарта 2:0 Фастав
    26 ноября, воскресенье 17:00 Словацко 2:0 Баник
    26 ноября, воскресенье 17:00 Яблонец 2:1 Пардубице
    25 ноября, суббота 20:00 Славия 2:1 Динамо
    25 ноября, суббота 17:00 Градец-Кралове 1:1 Виктория
    25 ноября, суббота 17:00 Теплице 1:1 Богемианс 1905
    25 ноября, суббота 17:00 Карвина 0:2 Сигма
    25 ноября, суббота 17:00 Слован 2:1 Млада Болеслав
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 15 тур
    12 ноября, воскресенье 20:00 Сигма 1:3 Славия
    12 ноября, воскресенье 17:00 Виктория 1:4 Словацко
    12 ноября, воскресенье 17:00 Баник 0:1 Спарта
    11 ноября, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:0 Карвина
    11 ноября, суббота 17:00 Градец-Кралове 1:1 Слован
    11 ноября, суббота 17:00 Динамо 0:1 Теплице
    11 ноября, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:0 Пардубице
    11 ноября, суббота 17:00 Фастав 1:1 Яблонец
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 14 тур
    5 ноября, воскресенье 20:00 Славия 1:2 Виктория
    5 ноября, воскресенье 17:00 Карвина 2:6 Баник
    5 ноября, воскресенье 17:00 Слован 1:0 Динамо
    4 ноября, суббота 20:00 Спарта 2:0 Богемианс 1905
    4 ноября, суббота 17:00 Пардубице 0:1 Фастав
    4 ноября, суббота 17:00 Яблонец 1:1 Сигма
    4 ноября, суббота 17:00 Теплице 1:0 Млада Болеслав
    4 ноября, суббота 17:00 Словацко 0:0 Градец-Кралове
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 13 тур
    29 октября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:2 Славия
    29 октября, воскресенье 17:00 Виктория 0:1 Карвина
    29 октября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 3:1 Спарта
    28 октября, суббота 19:00 Баник 0:1 Яблонец
    28 октября, суббота 16:00 Градец-Кралове 1:0 Теплице
    28 октября, суббота 16:00 Динамо 0:1 Пардубице
    28 октября, суббота 16:00 Сигма 0:0 Фастав
    28 октября, суббота 16:00 Словацко 1:1 Слован
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 12 тур
    22 октября, воскресенье 19:00 Яблонец 0:1 Богемианс 1905
    22 октября, воскресенье 16:00 Спарта 4:0 Динамо
    22 октября, воскресенье 16:00 Теплице 0:1 Баник
    21 октября, суббота 19:00 Славия 2:0 Словацко
    21 октября, суббота 16:00 Фастав 5:9 Млада Болеслав
    21 октября, суббота 16:00 Пардубице 1:1 Сигма
    21 октября, суббота 16:00 Карвина 1:0 Градец-Кралове
    21 октября, суббота 16:00 Слован 3:0 Виктория
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 11 тур
    8 октября, воскресенье 19:00 Виктория 3:2 Яблонец
    8 октября, воскресенье 19:00 Слован 2:3 Славия
    8 октября, воскресенье 16:00 Градец-Кралове 1:3 Спарта
    7 октября, суббота 19:00 Баник 1:1 Пардубице
    7 октября, суббота 16:00 Динамо 1:0 Карвина
    7 октября, суббота 16:00 Богемианс 1905 0:0 Фастав
    7 октября, суббота 16:00 Сигма 4:0 Млада Болеслав
    7 октября, суббота 16:00 Словацко 2:0 Теплице
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 10 тур
    1 октября, воскресенье 19:00 Пардубице 1:1 Градец-Кралове
    1 октября, воскресенье 16:00 Млада Болеслав 2:1 Богемианс 1905
    1 октября, воскресенье 16:00 Теплице 0:0 Славия
    30 сентября, суббота 19:00 Спарта 2:1 Виктория
    30 сентября, суббота 16:00 Сигма 0:3 Баник
    30 сентября, суббота 16:00 Фастав 1:1 Динамо
    30 сентября, суббота 16:00 Яблонец 2:0 Словацко
    30 сентября, суббота 16:00 Карвина 5:2 Слован
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 9 тур
    24 сентября, воскресенье 19:00 Славия 1:1 Спарта
    24 сентября, воскресенье 16:00 Градец-Кралове 1:0 Яблонец
    24 сентября, воскресенье 16:00 Виктория 6:2 Пардубице
    23 сентября, суббота 19:00 Богемианс 1905 3:2 Сигма
    23 сентября, суббота 16:00 Динамо 1:2 Млада Болеслав
    23 сентября, суббота 16:00 Баник 5:1 Фастав
    23 сентября, суббота 16:00 Слован 3:3 Теплице
    23 сентября, суббота 16:00 Словацко 2:0 Карвина
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 8 тур
    17 сентября, воскресенье 19:00 Спарта 5:0 Словацко
    17 сентября, воскресенье 16:00 Фастав 1:7 Виктория
    17 сентября, воскресенье 16:00 Яблонец 1:1 Слован
    16 сентября, суббота 19:00 Пардубице 0:1 Славия
    16 сентября, суббота 16:00 Млада Болеслав 5:1 Градец-Кралове
    16 сентября, суббота 16:00 Сигма 2:1 Динамо
    16 сентября, суббота 16:00 Богемианс 1905 1:1 Баник
    16 сентября, суббота 16:00 Карвина 0:1 Теплице
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 7 тур
    3 сентября, воскресенье 21:00 Градец-Кралове 1:3 Сигма
    3 сентября, воскресенье 19:00 Славия 5:1 Карвина
    3 сентября, воскресенье 16:00 Виктория 2:0 Богемианс 1905
    3 сентября, воскресенье 16:00 Слован 0:2 Спарта
    2 сентября, суббота 19:00 Баник 2:0 Млада Болеслав
    2 сентября, суббота 16:00 Словацко 1:0 Фастав
    2 сентября, суббота 16:00 Динамо 2:1 Яблонец
    2 сентября, суббота 16:00 Теплице 0:1 Пардубице
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 5 тур
    20 августа, воскресенье 19:00 Славия 1:0 Баник
    20 августа, воскресенье 16:00 Динамо 3:0 Богемианс 1905
    20 августа, воскресенье 16:00 Виктория 2:1 Сигма
    20 августа, воскресенье 16:00 Градец-Кралове 2:0 Фастав
    19 августа, суббота 19:00 Теплице 1:1 Спарта
    19 августа, суббота 16:00 Словацко 2:2 Млада Болеслав
    19 августа, суббота 16:00 Слован 1:0 Пардубице
    19 августа, суббота 16:00 Карвина 1:1 Яблонец
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 4 тур
    13 августа, воскресенье 19:00 Динамо 2:5 Виктория
    13 августа, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 0:1 Словацко
    13 августа, воскресенье 16:00 Сигма 2:1 Теплице
    13 августа, воскресенье 16:00 Млада Болеслав 0:1 Славия
    13 августа, воскресенье 16:00 Пардубице 2:1 Карвина
    12 августа, суббота 19:00 Яблонец 1:5 Спарта
    12 августа, суббота 16:00 Баник 2:0 Градец-Кралове
    12 августа, суббота 16:00 Фастав 1:1 Слован
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 3 тур
    6 августа, воскресенье 19:00 Славия 2:1 Фастав
    6 августа, воскресенье 16:00 Виктория 3:1 Баник
    6 августа, воскресенье 16:00 Теплице 0:0 Яблонец
    6 августа, воскресенье 16:00 Слован 0:1 Богемианс 1905
    5 августа, суббота 19:00 Градец-Кралове 5:1 Динамо
    5 августа, суббота 16:00 Спарта 5:2 Пардубице
    5 августа, суббота 16:00 Карвина 1:2 Млада Болеслав
    5 августа, суббота 16:00 Словацко 0:2 Сигма
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 2 тур
    30 июля, воскресенье 19:00 Виктория 1:1 Градец-Кралове
    30 июля, воскресенье 16:00 Динамо 1:3 Славия
    30 июля, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 1:2 Теплице
    30 июля, воскресенье 16:00 Млада Болеслав 2:2 Слован
    29 июля, суббота 19:00 Баник 0:0 Словацко
    29 июля, суббота 16:00 Сигма 3:1 Карвина
    29 июля, суббота 16:00 Фастав 0:1 Спарта
    29 июля, суббота 16:00 Пардубице 0:0 Яблонец
    Чехия. Фортуна Лига (2023/2024), 1 тур
    23 июля, воскресенье 19:00 Спарта 2:0 Сигма
    23 июля, воскресенье 16:00 Млада Болеслав 3:1 Яблонец
    23 июля, воскресенье 16:00 Слован 3:1 Баник
    23 июля, воскресенье 16:00 Словацко 4:1 Динамо
    22 июля, суббота 19:00 Славия 2:0 Градец-Кралове
    22 июля, суббота 16:00 Карвина 4:1 Фастав
    22 июля, суббота 16:00 Пардубице 0:1 Богемианс 1905
    22 июля, суббота 16:00 Теплице 1:0 Виктория
    ...Нет завершенных матчей
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