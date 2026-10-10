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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Артис
Градец-Кралове - Артис: обзор матча 10 October 2026
Градец-Кралове
10.10.2026, Saturday, 16:00
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Артис
12'
В. Дарида (П)
76'
Ф. Чихак
33'
A. Alegue
56'
E. H. Ndiaye
75'
N. Glossoa
88'
С. Гаразим
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Артис
Конец матча
ГОЛ! 2:4!
С. Гаразим
Пас отдал
I. Fomba
Желтая карточка
I. Fomba
(грубость)
Желтая карточка
Р. Абахас
(грубость)
Желтая карточка
С. Гаразим
(задержка игры)
Замена
M. Pospisil
️️️️
А. Лабик
Замена
С. Гаразим
️️️️
A. Alegue
ГОЛ! 2:3!
Ф. Чихак
Пас отдал
В. Дарида
ГОЛ! 1:3!
N. Glossoa
Пас отдал
A. Alegue
Замена
Р. Абахас
️️️️
Д. Трубац
Замена
А. Умар
️️️️
Т. Слончик
Замена
М. Валента
️️️️
С. Данчак
Замена
I. Fomba
️️️️
Q. Adebayo Adediran
Красная карточка
Я. Кучера
(грубость)
ГОЛ! 1:2!
E. H. Ndiaye
Пас отдал
N. Glossoa
Желтая карточка
Д. Плехаты
(задержка)
Замена
А. Влканова
️️️️
О. Михалик
Замена
Т. Петрашек
️️️️
Ф. Чех
Второй тайм
ГОЛ! 1:1!
A. Alegue
Пас отдал
N. Glossoa
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Дарида
12'
10'
Замена
D. Preisler
️️️️
Ю. Саньянг
10'
Травма
Ю. Саньянг
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Адам Задражил
ВР
7
Якуб Угринчат
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
28
Якуб Кучера
ЦП
16
Владимир Дарида
(К)
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
19
Том Слончик
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Артис
29
Richard Kašík
ВР
9
Альберт Лабик
ЛЗ
4
Доминик Плехаты
(К)
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Alexis Alegue
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
15
Emmanuel Fully
ЦФ
12
El Hadji Latyr Ndiaye
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Роман Надворник
Градец-Кралове
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
33
Родриго Абахас
ЛЗ
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
3
Filip Mielke
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
58
Адам Влканова
АП
24
Абдуллахи Умар
ЦФ
Артис
31
Иржи Борек
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
11
Issa Fomba
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
8
S. Komljenovic
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
87
Vladimir Perišić
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
14
Adam Petrak
ЦФ
3-3-1-3
12
Задражил
7
Угринчат
25
Чех
5
Чихак
28
Кучера
16
Дарида
11
Данчак
27
Трубац
70
Чванчара
17
Михалик
19
Слончик
3-2-1-4
29
4
Плехаты
34
9
Лабик
36
Бохач
7
90
Саньянг
6
12
15
33
27
Трубац
33
Абахас
33
Абахас
27
Трубац
25
Чех
4
Петрашек
4
Петрашек
25
Чех
11
Данчак
9
Валента
9
Валента
11
Данчак
17
Михалик
58
Влканова
58
Влканова
17
Михалик
19
Слончик
24
Умар
24
Умар
19
Слончик
7
2
Гаразим
2
Гаразим
7
6
11
11
6
9
Лабик
26
26
9
Лабик
90
Саньянг
27
27
90
Саньянг
Остались в запасе
Градец-Кралове
Артис
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
31
Иржи Борек
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
21
Adam Carlén
ЦП
8
S. Komljenovic
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
87
Vladimir Perišić
ЦП
14
Adam Petrak
ЦФ
Главный тренер
Роман Надворник
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
21
Adam Carlén
ЦП
8
S. Komljenovic
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
87
Vladimir Perišić
ЦП
14
Adam Petrak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Роман Надворник
Статистика матча Градец-Кралове - Артис
1
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Количество передач
60
45
Точность передач %
85
77
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
- : -
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Информация о матче
Главный судья:
Tomas Klima, Czechia
Стадион:
Мальшовицка Арена
Посещаемость:
4716 из 9300 зрителей (50%)
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- : -
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