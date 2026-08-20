20.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
2 : 2
Завершен
Составы команд
Панатинаикос
Панатинаикос
4-2-2-2
1
Пенья
77
Кирьякопулос
6
де Врей
55
ван Дронгелен
19
Цапрас
4
Чиривелья
22
Камара
10
Андино
20
Таборда
7
Тетте
99
Гарсия
3-2-3-1-1
12
Задражил
5
Чихак
25
Чех
2
7
Угринчат
26
Горак
16
Дарида
11
Данчак
19
Слончик
10
ван Бурен
17
Михалик
10
Андино
28
Пельистри
28
Пельистри
10
Андино
20
Таборда
8
Ягушич
8
Ягушич
20
Таборда
99
Гарсия
9
Дессер
9
Дессер
99
Гарсия
Тетте
74
Растодер
74
Растодер
Тетте
17
Михалик
6
6
17
Михалик
10
ван Бурен
58
Влканова
58
Влканова
10
ван Бурен
16
Дарида
9
Валента
9
Валента
16
Дарида
11
Данчак
27
Трубац
27
Трубац
11
Данчак
19
Слончик
24
Умар
24
Умар
19
Слончик
Остались в запасе
Панатинаикос
Градец-Кралове
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Lucas Cháves
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Lucas Cháves
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Панатинаикос - Градец-Кралове
2
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
4
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Панатинаикос» против «Градец-Кралове», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»