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  • «Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 20:05
Панатинаикос
20.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 2
Завершен
Градец-Кралове
89' А. Умар 90+6' А. Умар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Иньяки Пенья
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
10
Сантино Андино
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Этьен Камара
ОП
20
Висенте Таборда
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Градец-Кралове
12
Адам Задражил
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
7
Якуб Угринчат
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Панатинаикос
12
Lucas Cháves
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
8
Адриано Ягушич
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
58
Адам Влканова
АП
9
Матей Валента
АП
24
Абдуллахи Умар
ЦФ
14
Jakub Hodek
ЦФ
4-2-2-2
1
Пенья
77
Кирьякопулос
6
де Врей
55
ван Дронгелен
19
Цапрас
4
Чиривелья
22
Камара
10
Андино
20
Таборда
7
Тетте
99
Гарсия
3-2-3-1-1
12
Задражил
5
Чихак
25
Чех
2
7
Угринчат
26
Горак
16
Дарида
11
Данчак
19
Слончик
10
ван Бурен
17
Михалик
10
Андино
28
Пельистри
28
Пельистри
10
Андино
20
Таборда
8
Ягушич
8
Ягушич
20
Таборда
99
Гарсия
9
Дессер
9
Дессер
99
Гарсия
Тетте
74
Растодер
74
Растодер
Тетте
17
Михалик
6
6
17
Михалик
10
ван Бурен
58
Влканова
58
Влканова
10
ван Бурен
16
Дарида
9
Валента
9
Валента
16
Дарида
11
Данчак
27
Трубац
27
Трубац
11
Данчак
19
Слончик
24
Умар
24
Умар
19
Слончик
Остались в запасе
Панатинаикос
Градец-Кралове
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Lucas Cháves
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Lucas Cháves
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Панатинаикос - Градец-Кралове
2
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
4
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Панатинаикос» против «Градец-Кралове», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Градец-Кралове»

«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Градец-Кралове Панатинаикос
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