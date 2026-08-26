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«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:02
Градец-Кралове - Панатинаикос
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.55
Ничья
Сделать ставку
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между чешским «Градец Кралове» и греческим «Панатинаикосом» пройдет 27 августа 2026 года в Градец-Кралове на стадионе «FINEP Arena». Первая встреча в Афинах завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Чехии. Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в двенадцати из четырнадцати последних матчей на своем поле. Гости, в свою очередь, не знают поражений в девяти последних встречах и стабильно забивают в каждой из них. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или гости, которые имеют богатый еврокубковый опыт и показали характер в первой игре?

Кто победит в матче

«Градец Кралове» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою надежную игру в обороне. Чешский клуб не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр его защита пропускает всего 1,00 гола. Однако атака хозяев действует не слишком эффективно – в среднем 0,80 забитых мяча за тот же период, что не позволяет им доминировать над соперниками. В первом матче «Градец» сумел забить два гола на выезде и уйти от поражения, что дает им психологическое преимущество. В чемпионате Чехии они обыграли «Баник» (2:1) и сыграли вничью с «Богемианс-1905» (0:0), а в квалификации Лиги Европы уступили «Бешикташу» (0:1 и 0:1). Домашняя поддержка и уверенность в своих силах должны помочь хозяевам доминировать, но их низкая результативность может стать проблемой.

«Панатинаикос» подходит к ответной игре с отличной формой и стабильной атакой. Греческий клуб не проигрывает в девяти последних матчах, а его нападение забивает в каждом из них, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Однако оборона гостей действует небезупречно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти последних матчах. В первом матче «Панатинаикос» забил два гола, но не сумел удержать победу дома. В квалификации Лиги Конференций они прошли ЦСКА-1948 София (2:1, 1:1) и «Пакш» (2:2, 2:1), что говорит об их умении проходить дальше в еврокубках. Гости умеют забивать и редко проигрывают, что делает их опасным соперником даже на выезде.

Итоговый вывод: первый матч показал равенство сил, но «Панатинаикос» выглядит предпочтительнее благодаря более острой атаке и опыту. «Градец Кралове» дома силен, но его низкая результативность может помешать одержать победу. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит гостей и позволит им пройти в групповой этап.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 2:2. «Градец Кралове» дома стабилен и редко проигрывает, но «Панатинаикос» также не знает поражений в девяти последних матчах. Гости имеют более опытный состав и стабильную атаку, что дает им преимущество в этом противостоянии, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Градец-Кралове
1 : 2
27.08.2026
Панатинаикос
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 2
20.08.2026
Градец-Кралове
Лига конференций, 4 раунд
Градец-Кралове
1 : 2
27.08.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 2
20.08.2026
Градец-Кралове

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Адам Задражил
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
7
Якуб Угринчат
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
16
Владимир Дарида
(К) ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
24
Абдуллахи Умар
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Панатинаикос
1
Иньяки Пенья
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Этьен Камара
ОП
20
Висенте Таборда
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
19
Том Слончик
АП
58
Адам Влканова
АП
9
Матей Валента
АП
14
Jakub Hodek
ЦФ
Панатинаикос
12
Lucas Cháves
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Сантино Андино
ЛВ
18
Сотирис Контурис
ЦП
8
Адриано Ягушич
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
18
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Задражил
5
Чихак
25
Чех
2
26
Горак
7
Угринчат
16
Дарида
11
Данчак
10
ван Бурен
24
Умар
17
Михалик
4-2-2-2
1
Пенья
3
Катрис
6
де Врей
55
ван Дронгелен
77
Кирьякопулос
4
Чиривелья
22
Камара
28
Пельистри
20
Таборда
7
Тетте
99
Гарсия
24
Умар
19
Слончик
19
Слончик
24
Умар
Влканова
6
6
Влканова
17
Михалик
58
Влканова
58
Влканова
17
Михалик
2
9
Валента
9
Валента
2
11
Данчак
27
Трубац
27
Трубац
11
Данчак
28
Пельистри
10
Андино
10
Андино
28
Пельистри
2
Калабрия
2
Калабрия
99
Гарсия
14
Палмер-Браун
14
Палмер-Браун
99
Гарсия
8
Ягушич
8
Ягушич
Тетте
9
Дессер
9
Дессер
Тетте
Остались в запасе
Градец-Кралове
Панатинаикос
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
12
Lucas Cháves
ВР
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
18
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
12
Lucas Cháves
ВР
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
18
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Якоб Неструп

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. «Градец Кралове» дома силен, но его атакующие проблемы и опыт «Панатинаикоса» в еврокубках делают гостей фаворитами. Обе команды редко проигрывают в последнее время, а первый матч показал их примерное равенство. Скорее всего, соперники вновь разойдутся миром, и «Панатинаикос» пройдет дальше за счет гостевых голов. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Градец Кралове» и «Панатинаикосом» состоится 27 августа 2026 года в Градец-Кралове на стадионе «FINEP Arena» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: смотреть онлайн.

3.55
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Панатинаикос Градец-Кралове
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