Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Бешикташем» и «Градец Кралове» пройдет 13 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Хозяева подходят к игре после минимальной победы в первом матче (1-0) и находятся в отличной форме – три победы подряд и три сухих матча, тогда как гости из Чехии демонстрируют впечатляющую стабильность и не проигрывают в девяти из одиннадцати последних встреч. Сможет ли турецкий гранд подтвердить свой статус фаворита на домашнем стадионе, или чешский андердог преподнесет сюрприз и прервет свою безвыигрышную серию в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Бешикташа» говорит их текущая форма и класс. Хозяева выиграли три последних матча подряд, причем защита команды действует практически безупречно – они не пропускают в трех последних встречах, а в среднем за последние пять игр пропускают всего 0,60 гола за матч. Атака «Бешикташа» также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в четырех последних матчах. В первом матче «Бешикташ» уверенно переиграл соперника на его поле (1-0), не позволив чехам создать серьезных моментов у своих ворот. В предыдущих раундах Лиги Европы турки также выглядели убедительно: победа над «Мидтьюлландом» в двухматчевом противостоянии (2-0 на выезде и 1-0 дома) подтверждает их еврокубковый опыт. Домашняя поддержка на «Водафон Парке» и колоссальная разница в классе между турецким грандом и чешским клубом делают «Бешикташ» явным фаворитом.

«Градец Кралове» подходит к ответной игре с определенной уверенностью. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, что свидетельствует о высоком уровне организации игры и стабильности. Атака чехов действует достаточно результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола за матч. Однако в первом матче «Градец Кралове» не смог забить «Бешикташу», что говорит о проблемах с реализацией против более классного соперника. Защита гостей выглядит надежной – в среднем они пропускают 0,80 гола за последние пять игр, но даже такая защита может не выдержать давления стамбульского клуба на его поле. В чемпионате Чехии команда показывает хорошие результаты: победы над «Баником» (2-1) и «Пардубице» (2-1) подтверждают их боевой настрой, однако уровень чешской лиги значительно уступает турецкой Суперлиге.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Бешикташа». Турецкий гранд имеет преимущество в классе, опыте игры в еврокубках и домашней поддержке. «Градец Кралове» способен создать проблемы за счет дисциплинированной игры, но их атакующий потенциал вряд ли позволит им обыграть более классного соперника на его поле. Ожидается, что «Бешикташ» уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Бешикташ» одержал минимальную победу на выезде со счетом 1-0, что дает туркам колоссальное преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Бешикташа» впечатляет: три победы подряд, три сухих матча и всего 0,60 пропущенного гола в среднем за последние пять игр. «Градец Кралове», несмотря на впечатляющую беспроигрышную серию (9 из 11 матчей), уступает в классе и не имеет опыта встреч с командами уровня «Бешикташа». Учитывая преимущество в один мяч после первого матча и разницу в классе, турецкий гранд должен уверенно довести дело до победы.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд Бешикташ 1 : 0 Градец-Кралове Лига Европы, 3 раунд Бешикташ 1 : 0 Градец-Кралове Лига Европы, 3 раунд Градец-Кралове 0 : 1 Бешикташ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бешикташа» с форой (-1,5). Хозяева находятся в отличной форме – три победы подряд, три сухих матча и всего 0,60 пропущенного гола за игру. Гости, несмотря на хорошую беспроигрышную серию, уступают в классе и не смогли забить «Бешикташу» в первом матче. Ожидаем, что на своем поле турецкий гранд подтвердит свое преимущество и одержит победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Бешикташем» и «Градец Кралове» состоится 13 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.