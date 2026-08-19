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«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:50
Панатинаикос - Градец-Кралове
20 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 4 раунд
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1.72
Победа «Панатинаикоса» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между греческим «Панатинаикосом» и чешским «Градец Кралове» пройдет 20 августа в Афинах на стадионе «Спирос Луис». Хозяева подходят к решающему противостоянию в отличной форме – они не проигрывают в восьми последних матчах и забивают в восьми встречах подряд, тогда как гости демонстрируют надежную игру в обороне, пропуская в среднем 0,80 гола за последние пять игр. В предыдущих раундах квалификации «Панатинаикос» уверенно прошел «ЦСКА-1948 София» (2-1 и 1-1) и «Пакш» (2-1 и 2-2), тогда как «Градец Кралове» уступил «Бешикташу» (0-1 и 1-0) и вылетел из Лиги Европы. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – греческий гранд, который полагается на поддержку трибун и атакующую мощь, или чешский клуб, который сделает ставку на организованную оборону?

Кто победит в матче

В пользу «Панатинаикоса» говорит их впечатляющая форма и атакующая стабильность. Греческий клуб не проигрывает в восьми последних матчах, забивает в восьми встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,00 раза за матч. В предыдущих раундах квалификации «Панатинаикос» уверенно прошел «ЦСКА-1948 София» (2-1 и 1-1) и «Пакш» (2-1 и 2-2), что подтверждает его способность справляться с давлением и добиваться результата. Однако защита хозяев небезупречна – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола. Это означает, что «Градец Кралове» имеет шанс забить на выезде, что может стать решающим фактором. Домашняя поддержка на «Спирос Луис» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Градец Кралове» подходит к матчу с надежной защитой – в среднем за последние пять игр чешский клуб пропускает всего 0,80 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. В атаке команда стабильна: в среднем за последние пять игр она забивает 1,00 гола. Однако в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы «Градец Кралове» уступил «Бешикташу» (0-1 на выезде и 1-0 дома), что наглядно демонстрирует проблемы команды против более сильных соперников. В чемпионате Чехии клуб показывает нестабильные результаты: победа над «Баником» (2-1) и ничья с «Богемианс-1905» (0-0). Против такого соперника, как «Панатинаикос», гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в атаке.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Панатинаикоса». Хозяева имеют более высокий класс, стабильную атаку и играют на своем поле, тогда как гости, несмотря на надежную защиту, уступают в атакующей мощи и опыте. Ожидается, что греческий клуб добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Панатинаикоса» впечатляет – восемь матчей без поражений и восемь матчей с голами, тогда как «Градец Кралове» уступает в классе и имеет проблемы в атаке. Учитывая разницу в уровне команд и текущем состоянии, греческий клуб является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Градец-Кралове
1 : 2
27.08.2026
Панатинаикос
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 2
20.08.2026
Градец-Кралове
Лига конференций, 4 раунд
Градец-Кралове
1 : 2
27.08.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 2
20.08.2026
Градец-Кралове

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Иньяки Пенья
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
10
Сантино Андино
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Этьен Камара
ОП
20
Висенте Таборда
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Градец-Кралове
12
Адам Задражил
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
7
Якуб Угринчат
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Панатинаикос
12
Lucas Cháves
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
8
Адриано Ягушич
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
58
Адам Влканова
АП
9
Матей Валента
АП
24
Абдуллахи Умар
ЦФ
14
Jakub Hodek
ЦФ
4-2-2-2
1
Пенья
77
Кирьякопулос
6
де Врей
55
ван Дронгелен
19
Цапрас
4
Чиривелья
22
Камара
10
Андино
20
Таборда
7
Тетте
99
Гарсия
3-2-3-1-1
12
Задражил
5
Чихак
25
Чех
2
7
Угринчат
26
Горак
16
Дарида
11
Данчак
19
Слончик
10
ван Бурен
17
Михалик
10
Андино
28
Пельистри
28
Пельистри
10
Андино
20
Таборда
8
Ягушич
8
Ягушич
20
Таборда
99
Гарсия
9
Дессер
9
Дессер
99
Гарсия
Тетте
74
Растодер
74
Растодер
Тетте
17
Михалик
6
6
17
Михалик
10
ван Бурен
58
Влканова
58
Влканова
10
ван Бурен
16
Дарида
9
Валента
9
Валента
16
Дарида
11
Данчак
27
Трубац
27
Трубац
11
Данчак
19
Слончик
24
Умар
24
Умар
19
Слончик
Остались в запасе
Панатинаикос
Градец-Кралове
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Lucas Cháves
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Lucas Cháves
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
14
Jakub Hodek
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Богуслав Пильны

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Панатинаикоса». Греческий клуб находится в отличной форме (восемь матчей без поражений, восемь матчей с голами), имеет мощную атаку и играет на своем поле, где традиционно силен. Гости, несмотря на надежную защиту, уступают в атакующей мощи и опыте еврокубковых матчей. Ожидаем, что «Панатинаикос» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Панатинаикоса» с форой (-1) с коэффициентом 1.72.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Панатинаикосом» и «Градец Кралове» состоится 20 августа 2026 года в Афинах на стадионе «Спирос Луис» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.72
Победа «Панатинаикоса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Градец-Кралове Панатинаикос
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