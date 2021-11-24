Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам

Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, задержанный спецназом МВД в московском регионе, может попасть в тюрьму.

По информации журналиста Ивана Карпова, бывшему руководителю клуба предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам.

Речь идет о статье 159 (3-я и 4-я части) УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованное группой либо в особо крупном размере. Худякову, вероятнее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом.

После проведения всех следственных мероприятий дело передадут в суд. Худякову грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 миллиона рублей в качестве штрафа за хищения группой лиц в особо крупном размере субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области на содержание команды.

В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.

арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей. Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова