Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам

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Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, задержанный спецназом МВД в московском регионе, может попасть в тюрьму.
По информации журналиста Ивана Карпова, бывшему руководителю клуба предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам.
Речь идет о статье 159 (3-я и 4-я части) УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованное группой либо в особо крупном размере. Худякову, вероятнее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом.
После проведения всех следственных мероприятий дело передадут в суд. Худякову грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 миллиона рублей в качестве штрафа за хищения группой лиц в особо крупном размере субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области на содержание команды.
- В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
- В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
- Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.
Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова