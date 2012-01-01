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    Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам

    Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, задержанный спецназом МВД в московском регионе, может попасть в тюрьму.

    По информации журналиста Ивана Карпова, бывшему руководителю клуба предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам.

    Речь идет о статье 159 (3-я и 4-я части) УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованное группой либо в особо крупном размере. Худякову, вероятнее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом.

    После проведения всех следственных мероприятий дело передадут в суд. Худякову грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 миллиона рублей в качестве штрафа за хищения группой лиц в особо крупном размере субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области на содержание команды.

    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
    • В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
    • Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

    Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sdfsyui677 19 секунд назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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      Рейтинг: +22145

      bset 17 минут назад

      Украдено 1 млрд рублей. Назначат ДО 10 лет (ДО 6 с УДО), заплатит 1 млн штрафа. И останется при 999 млн рублей. Если бы вместо тюрьмы он работал бы 10 лет при зарплате, допустим, 500 тысяч в месяц, то заработал бы 60 млн рублей. Профит очевиден.

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