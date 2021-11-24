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  • Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам

Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам

24 ноября 2021, 14:26
25

Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, задержанный спецназом МВД в московском регионе, может попасть в тюрьму.

По информации журналиста Ивана Карпова, бывшему руководителю клуба предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам.

Речь идет о статье 159 (3-я и 4-я части) УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованное группой либо в особо крупном размере. Худякову, вероятнее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом.

После проведения всех следственных мероприятий дело передадут в суд. Худякову грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 миллиона рублей в качестве штрафа за хищения группой лиц в особо крупном размере субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области на содержание команды.

  • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
  • В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
  • Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (25)
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Garrincha58
1637755689
отделается условным без права работать в финансовых структурах лет на 10 и всё, а в СССР был бы расстрел и поделом таким казнокрадам
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Hektor 84
1637756600
Ну вот! А они губернатора крайним делали, зато что не хотел деньги на распил выделять.
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Enter2006
1637758144
Ну видимо не поделился и его вышвырнули из "системы". Страшно представить сколько статей УК можно предъявить бункерному за воровство с самого начала 90х на сумму украденного им и его дружками в триллионы долларов.
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Ziklop
1637758441
всех кто ворует крупно у нас выпускают, им есть чем поделится. вариант что обидел уважаемого чиновника вот и подставили дурака.
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R_a_i_n
1637759177
В любой клуб прийти с проверкой, тоже самое будет.
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нейтральныйкакникто
1637759604
Там где дают , распределяют и осваивают субсидии от государства, различные гос . поддержки -там всегда можно найти десятки лиц , претендующих на местоприбывание на нарах.Они как падальщики , крысы , тараканы , издалека чувствуют где можно поживиться на халяву.
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Из Твери Леха
1637760595
чтобы в российском футболе и воровство??? да не может такого быть!
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paracetamol
1637768518
Танбов - кормушка для ворья, а мы думали - команда?
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Smekaev
1637769321
Миллион штрафа???!!! Да они там такие горы бабла наворовали, что лимон штрафа им это как чих! И наверняка сидельцем будет только числиться, а сам где-нибудь на островах будет жопу свою продажную греть.
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+50/-50
1637788266
В этом вся наша Страна. Какой футбол, какой результат? Вы о чём???
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