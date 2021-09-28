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    Бывший игрок «Тамбова» Тилль забил победный гол «Реалу» на 90-й минуте

    «Шериф» обыграл «Реал» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Победный мяч на 90-й минуте забил экс-футболист «Тамбова» Себастьен Тилль.

    • Матч с «Реалом» – второй для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов.
    • В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.
    • «Шериф» после двух стартовых туров лидирует в группе D с шестью очками.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17041

      derrik2000 6 минут назад

      Ща "квалифицированные скауты" Зенита бегом побежали в кассы брать билеты в Тирасполь.
      )))

      0
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      Рейтинг: +13474

      Persona_non_Grata 7 минут назад

      Что-то Тилли в последнее время разошлись не на шутку ))

      0
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      Рейтинг: +472

      Каменный стояк 12 минут назад

      На классе разобрали сраных мадридских выскочек! На очереди унижение миланского сброда....

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