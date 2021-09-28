Бывший игрок «Тамбова» Тилль забил победный гол «Реалу» на 90-й минуте

«Шериф» обыграл «Реал» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победный мяч на 90-й минуте забил экс-футболист «Тамбова» Себастьен Тилль.

БАААМ! Тилль шарахнул из-за штрафной и похоронил «Реал»В прошлом сезоне этот парень пылил в «Тамбове», а теперь сделал ЭТО pic.twitter.com/TVfqldnjVK