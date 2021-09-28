Бывший игрок «Тамбова» Тилль забил победный гол «Реалу» на 90-й минуте

Ща "квалифицированные скауты" Зенита бегом побежали в кассы брать билеты в Тирасполь.
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«Шериф» обыграл «Реал» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Победный мяч на 90-й минуте забил экс-футболист «Тамбова» Себастьен Тилль.
- Матч с «Реалом» – второй для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов.
- В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.
- «Шериф» после двух стартовых туров лидирует в группе D с шестью очками.
БАААМ! Тилль шарахнул из-за штрафной и похоронил «Реал»В прошлом сезоне этот парень пылил в «Тамбове», а теперь сделал ЭТО pic.twitter.com/TVfqldnjVK— Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021
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