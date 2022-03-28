Глава Тамбовской области: «Нужно возродить участие тамбовской команды в ПФЛ»

Власти Тамбовской области хотят снова иметь профессиональную футбольную команду.

«Тамбовчане очень любят футбол, поэтому нужно заниматься развитием этого вида спорта во всех муниципалитетах, возродить участие тамбовской команды в чемпионате Профессиональной футбольной лиги.

Мы хотим возродить славные традиции тамбовского футбола. Поэтому у тех муниципалитетов, кто не использует спортивные объекты по прямому назначению, будем забирать искусственные поля. Пусть на них играют там, где заинтересованы в развитии спорта», – сказал и. о. главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.

Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.

В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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