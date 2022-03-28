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  • Глава Тамбовской области: «Нужно возродить участие тамбовской команды в ПФЛ»

Глава Тамбовской области: «Нужно возродить участие тамбовской команды в ПФЛ»

28 марта 2022, 08:21
7

Власти Тамбовской области хотят снова иметь профессиональную футбольную команду.

«Тамбовчане очень любят футбол, поэтому нужно заниматься развитием этого вида спорта во всех муниципалитетах, возродить участие тамбовской команды в чемпионате Профессиональной футбольной лиги.

Мы хотим возродить славные традиции тамбовского футбола. Поэтому у тех муниципалитетов, кто не использует спортивные объекты по прямому назначению, будем забирать искусственные поля. Пусть на них играют там, где заинтересованы в развитии спорта», – сказал и. о. главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

  • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
  • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
  • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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Источник: Online Tambov
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (7)
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ilichkadr
1648446343
Чтобы возродить участие тамбовской команды в ПФЛ, надо меньше воровать, стадион достроить.
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моэм
1648447587
Он не глава а всего лишь и.о. ...а значит вообще никто ...и с помощью футбольной темы , скорее всего начал свою предвыборную кампанию , пытаясь поднять свой рейтинг на популярной теме .
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ArReal
1648447834
Возродить и снова сняться после 1 круга?)))
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BRO_football
1648449144
Деньги внезапно нашлись? С чего это вдруг?
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SLADE2019
1648451359
В современных реалиях, вполне вероятно, что Тамбов может иметь команду в РПЛ, тем более, что речь идет о дате примерно 2024-2025 годов. Вполне, почему бы нет, когда будут вероятнее всего фиксированные зарплаты, отсутствие легионеров и пр.
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NewLife
1648452630
С сахаром проблемы решены ?
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zigbert
1648487354
Одного желания окажется мало. Как и для любой команды нужны стабильные источники финансирования.
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