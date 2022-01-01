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Глава Тамбовской области: «Нужно возродить участие тамбовской команды в ПФЛ»

Власти Тамбовской области хотят снова иметь профессиональную футбольную команду.

«Тамбовчане очень любят футбол, поэтому нужно заниматься развитием этого вида спорта во всех муниципалитетах, возродить участие тамбовской команды в чемпионате Профессиональной футбольной лиги.

Мы хотим возродить славные традиции тамбовского футбола. Поэтому у тех муниципалитетов, кто не использует спортивные объекты по прямому назначению, будем забирать искусственные поля. Пусть на них играют там, где заинтересованы в развитии спорта», – сказал и. о. главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

  • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
  • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
  • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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Источник: Online Tambov

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Комментарии6
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    Рейтинг: +13249

    NewLife 18 минут назад

    С сахаром проблемы решены ?

    0
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    Рейтинг: +405

    SLADE2019 39 минут назад

    В современных реалиях, вполне вероятно, что Тамбов может иметь команду в РПЛ, тем более, что речь идет о дате примерно 2024-2025 годов. Вполне, почему бы нет, когда будут вероятнее всего фиксированные зарплаты, отсутствие легионеров и пр.

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    Рейтинг: +11214

    BRO_football 1 час назад

    Деньги внезапно нашлись? С чего это вдруг?

    0
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    Рейтинг: +5059

    AtticusFinch 1 час назад

    Возродить и снова сняться после 1 круга?)))

    1
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    Рейтинг: +1644

    моэм 1 час назад

    Он не глава а всего лишь и.о. ...а значит вообще никто ...и с помощью футбольной темы , скорее всего начал свою предвыборную кампанию , пытаясь поднять свой рейтинг на популярной теме .

    0
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    Рейтинг: +14075

    ilichkadr 2 часа назад

    Чтобы возродить участие тамбовской команды в ПФЛ, надо меньше воровать, стадион достроить.

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