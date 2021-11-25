Худякова доставили в Тамбов. Он подозревается в мошенничестве

Глава пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов рассказал об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов», он подозревается в мошенничестве.

Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сказал Жданов.