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  • Худякова доставили в Тамбов. Он подозревается в мошенничестве

Худякова доставили в Тамбов. Он подозревается в мошенничестве

25 ноября 2021, 11:42
3

Глава пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов рассказал об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов», он подозревается в мошенничестве.

Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сказал Жданов.

  • Худякова задерживал спецназ МВД.
  • Ему предъявят обвинение совокупно по 6 уголовным делам.
  • Функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.
  • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

Источник: ТАСС
Россия. М-лига Тамбов
Комментарии (3)
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paracetamol
1637830270
Спердячок бы еще проверить, там на порядок коррупция выше!
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