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    Худякова доставили в Тамбов. Он подозревается в мошенничестве

    Глава пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов рассказал об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

    «Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов», он подозревается в мошенничестве.

    Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

    Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сказал Жданов.

    • Худякова задерживал спецназ МВД.
    • Ему предъявят обвинение совокупно по 6 уголовным делам.
    • Функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.
    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14554

      paracetamol 2 часа назад

      Спердячок бы еще проверить, там на порядок коррупция выше!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18606

      JTherry > paracetamol 35 минут назад

      дурында, самый коррумпированный клуб в Европе - это бомжевик...)

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