Худякова доставили в Тамбов. Он подозревается в мошенничестве

Глава пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов рассказал об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.
«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов», он подозревается в мошенничестве.
Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сказал Жданов.
- Худякова задерживал спецназ МВД.
- Ему предъявят обвинение совокупно по 6 уголовным делам.
- Функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.
- В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
Источник: ТАСС