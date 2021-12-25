Экс-гендиректор «Тамбова» предстанет перед судом по делу о невыплате зарплат

Бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова обвиняется в невыплате зарплаты работникам клуба.

По версии следствия, она в течение года не платила 114 сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность в размере 200 миллионов рублей. Имеющиеся деньги она расходовала на цели, связанные с материальным обеспечением деятельности клуба, выплаты по краткосрочным кредитам и займам, а также продолжала выплачивать себе заработную плату.

По этой статье Коноваловой грозит до трех лет лишения свободы. Также ей предъявлены обвинения в трех эпизодах мошенничества.