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    Экс-гендиректор «Тамбова» предстанет перед судом по делу о невыплате зарплат

    Бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова обвиняется в невыплате зарплаты работникам клуба.

    По версии следствия, она в течение года не платила 114 сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность в размере 200 миллионов рублей. Имеющиеся деньги она расходовала на цели, связанные с материальным обеспечением деятельности клуба, выплаты по краткосрочным кредитам и займам, а также продолжала выплачивать себе заработную плату.

    По этой статье Коноваловой грозит до трех лет лишения свободы. Также ей предъявлены обвинения в трех эпизодах мошенничества.

    • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
    • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12597

      Cleaner 23 минуты назад

      В Тамбове СТРЕЛОЧНИЦУ нашли...(

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