«Тамбов» попрощался с болельщиками

«Тамбов» на официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам.

«Дорогие болельщики! Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тeмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском «Спартаке», окунeмся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас.

Несмотря на тяжeлое положение, в котором не по своей воле оказался наш клуб, мы старались добросовестно выполнять свою работу. Лукавить не станем: в последнее время это было трудно. Но с вашей поддержкой и помощью во взгляде на себя со стороны, мы каждый раз находили в себе силы идти дальше, даже с осознаем того, что спустя время придeтся подвести черту. Для кого-то из нас этот период стал философским, полным преодоления и принятия, для кого-то – новым вызовом во благо грядущего будущего, ну а для кого-то – поводом заглянуть в себя и проанализировать свои ошибки.

Знаем, что найдутся и те, для кого «Тамбов» стал объектом насмешек, ненависти и осуждения. Мы понимаем, что каждый имеет право на своe мнение. Но, в то же время, нам больно от непонимания того, что судьба будущего нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле. Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях.

Мы бесконечно благодарны каждому, кто остался с нами и прошeл весь этот путь до конца. У нас с вами остаeтся главное – воспоминания восьми чудесных лет. Давайте пообещаем друг другу, что сохраним в памяти самые яркие, самые трогательные и самые счастливые из них: «золото» ПФЛ, завоeванное нами с третьей попытки; шаг до «стыков» в дебютном сезоне ФНЛ и предшествующая этому эмоциональная ничья в Хабаровске; решающие игры с «Амкаром», отобравшие у нас мечты на РПЛ, но сделавшие сильнее; кубковые аншлаги с «Крыльями» и «Зенитом»; парни на крыше, следящие за нашей игрой на «Спартаке» в трансляции «Матч ТВ»; гол Часовских «Балтике»; «Рыба моей мечты»; «золотой» сезон ФНЛ с сумасшедшей поддержкой трибун; Кашчелан, размахивающий руками с просьбой поддержки в важном матче; празднование первого в истории выхода в РПЛ под «We Are the Champions» на «Спартаке»; смех и слeзы счастья от осознания сбывшейся мечты; драгоценные победы над «Спартаком» и «Ростовом», душевная самоирония, сохранение прописки на второй сезон в высшем эшелоне российского футбола по спортивному принципу…

Уверены, что каждый из вас найдeт, чем дополнить этот исторический список. Позволим себе немного сентиментальности, сказав, что что-то внутри замирает, когда мы вспоминаем всe это. А «всe это» – и есть «Тамбов». Наш «Тамбов», который всегда будет первым не в турнирной таблице, а в сердце. Несмотря ни на что. С любовью и уважением, коллектив футбольного клуба «Тамбов», – говорится в заявлении.