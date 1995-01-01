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    «Тамбов» попрощался с болельщиками

    «Тамбов» на официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам.

    «Дорогие болельщики! Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тeмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском «Спартаке», окунeмся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас.

    Несмотря на тяжeлое положение, в котором не по своей воле оказался наш клуб, мы старались добросовестно выполнять свою работу. Лукавить не станем: в последнее время это было трудно. Но с вашей поддержкой и помощью во взгляде на себя со стороны, мы каждый раз находили в себе силы идти дальше, даже с осознаем того, что спустя время придeтся подвести черту. Для кого-то из нас этот период стал философским, полным преодоления и принятия, для кого-то – новым вызовом во благо грядущего будущего, ну а для кого-то – поводом заглянуть в себя и проанализировать свои ошибки.

    Знаем, что найдутся и те, для кого «Тамбов» стал объектом насмешек, ненависти и осуждения. Мы понимаем, что каждый имеет право на своe мнение. Но, в то же время, нам больно от непонимания того, что судьба будущего нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле. Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях.

    Мы бесконечно благодарны каждому, кто остался с нами и прошeл весь этот путь до конца. У нас с вами остаeтся главное – воспоминания восьми чудесных лет. Давайте пообещаем друг другу, что сохраним в памяти самые яркие, самые трогательные и самые счастливые из них: «золото» ПФЛ, завоeванное нами с третьей попытки; шаг до «стыков» в дебютном сезоне ФНЛ и предшествующая этому эмоциональная ничья в Хабаровске; решающие игры с «Амкаром», отобравшие у нас мечты на РПЛ, но сделавшие сильнее; кубковые аншлаги с «Крыльями» и «Зенитом»; парни на крыше, следящие за нашей игрой на «Спартаке» в трансляции «Матч ТВ»; гол Часовских «Балтике»; «Рыба моей мечты»; «золотой» сезон ФНЛ с сумасшедшей поддержкой трибун; Кашчелан, размахивающий руками с просьбой поддержки в важном матче; празднование первого в истории выхода в РПЛ под «We Are the Champions» на «Спартаке»; смех и слeзы счастья от осознания сбывшейся мечты; драгоценные победы над «Спартаком» и «Ростовом», душевная самоирония, сохранение прописки на второй сезон в высшем эшелоне российского футбола по спортивному принципу…

    Уверены, что каждый из вас найдeт, чем дополнить этот исторический список. Позволим себе немного сентиментальности, сказав, что что-то внутри замирает, когда мы вспоминаем всe это. А «всe это» – и есть «Тамбов». Наш «Тамбов», который всегда будет первым не в турнирной таблице, а в сердце. Несмотря ни на что. С любовью и уважением, коллектив футбольного клуба «Тамбов», – говорится в заявлении.

    • В минувшем сезоне «Тамбов» занял последнее место в РПЛ.
    • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
    • «Тамбов» лишится профессионального статуса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +22774

      silver29 6 минут назад

      дрочубе пока не говорите, пусть хоть немного "королем" побудет

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      Рейтинг: +516

      SuperNils 8 минут назад

      Господи, как много буков из-за НИЧЕГО. Все уже забыли о существовании этой команды, если кто-то вообще заметил её присутствие в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2742

      FENIX-SL 21 минуту назад

      есть тут кто болел за эту помойку?

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      Рейтинг: +153

      Рыжий дьявол > FENIX-SL 13 минут назад

      По твоему все кто не Питере и не в Москве живёт это помойка ???Или жители Тамбова , Пензы , Самары , Саратова не болеют за свои команды ,Думаю помойка это твой язык ,

      1
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      Рейтинг: +2742

      FENIX-SL > Рыжий дьявол 13 минут назад

      помойка потому что это проект для распила бабок..не более
      не хрюкай раз не знаешь что имелось в виду

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      Рейтинг: +930

      Хейтер Аларм 28 минут назад

      Обращаются к тем, кого нет

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      Рейтинг: +1730

      Semushkin Roman Valerievi 37 минут назад

      Банальный распил бюджетных средств. Бабки перестали выделять - проект закрылся, ничего нового. Новый уверенный участник небесной лиги. Тосно ехидно принимает пополнение в ряды павших бойцов... Ложь и не компетентность губернатора погубили очередной клуб.

      0
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      Рейтинг: +20452

      bset 38 минут назад

      Какое прощание? Вы от губернатора-единороса не слышали, что вы крепкий участник РПЛ? Не может же чиновник нам врать!

      0
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      Рейтинг: +110

      R_a_i_n 1 час назад

      Плак-плак(( кому теперь Шлюба будет покер делать-то??

      2
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      Рейтинг: +19346

      slavutiq70 > R_a_i_n 41 минуту назад

      На самом деле не смешно,,,там тоже люди живут и хотят хоть каких то развлечений которых в провинции и так мало,,,будь просто повежливей не позорь наш клуб,,,,

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      Рейтинг: +110

      R_a_i_n > slavutiq70 25 минут назад

      Яволь, мой капитан!!!

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      Рейтинг: +22774

      silver29 > slavutiq70 4 минуты назад

      Так это не он позорит, ведь не он перевел спорт чисто на коммерцию, вот и развивается футбол только в пределах МКАДа и кабинетах газпрома (((((((

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