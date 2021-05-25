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  • Медведев: «В матче с «Тамбовом» у «Зенита» было восемь воспитанников. Где есть столько своих игроков?»

Медведев: «В матче с «Тамбовом» у «Зенита» было восемь воспитанников. Где есть столько своих игроков?»

25 мая 2021, 19:59
17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о воспитанниках клуба из Санкт-Петербурга.

«Мы заканчивали чемпионат матчем с «Тамбовом» – на поле было восемь воспитанников «Зенита». Пусть это не 11, как мечтал Сергей Галицкий, но где есть столько своих игроков?

Говорю это не потому, что не желаю им того же. Дай бог, чтобы и у «Краснодара» была такая же ситуация. Это показывает, что наши воспитанники на подходе. Они уже выходят в основе в победных матчах.

Скажут, это же «Тамбов», но, как сказал Артем Дзюба: «Попробуйте забить четыре хотя бы «Тамбову», – сказал Медведев.

  • «Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд.
  • Клуб из Санкт-Петербурга в седьмой раз стал чемпионом России.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Тамбов Медведев Александр
Комментарии (17)
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klimovich
1621962967
Блин, опять начинает :-DDDD Это просто чудесно! Ну выпустили бы 11 на этот матч и гордились бы, что такого ни у кого не было и не будет! В прошлом году точно также доигрывали 2-3 игры молодежью и точно также хвастались. Типичные представители сегодняшней власти. Тошно от них.
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lysenkoff
1621963547
Да только в Зените-2 эта молодежка в ФНЛ проваливается год за годом... И в этом даже из ПФЛ не вышла) Ох погорячился г-н Медведев...
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Hektor 84
1621964070
А чего эти 8 не выходил одновременно во всех играх чемпа? А только в последним туре с непонятным Тамбовом. Этот медведев соперник шлюбы в слабоумии. Вот лучше молчать этим долбонавтам. Над вами уже вся Россия потешается! Я бы вас обоих еще на допинг проверил бы! Такое вменяемый не ляпнет.
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Fusballer
1621964422
Слова Семака про Лигу чемпионов забыл процитировать.
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порт
1621965624
Когда все задачи решены, хорошо так рассуждать, но почему такой состав вы не выпустили против московских клубов? Боялись обосра(делаться)?
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Skull_Boy
1621967055
Один дурак краше другого и это генеральный просто чудесно
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vladimir-7
1621967684
После того, как Зенит ПОЛУЧИЛ чемпионство, можно было выпустить одиннадцать воспитанников Зенита, а остальные команды продолжали борьбу за места в чемпионате РПЛ. Ну что же, Зениту можно никого не покупать на следующий сезон или Медведь зассыт.
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Шашлычник
1621967886
В ничего не значащем матче и ФК Дерябинка может выставить 8 воспитанников. Да хоть 11, и ещё 5 замен сделать. Это повод вопить об этом? у Ростова 11 в основе играли с Сочи. Они то не кричали не о чём) Что же они не вышли в матче с Локо например?
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хряк СМ
1621970011
Что же в других Семачок из не выпускает совсем на поле? Как же их готовить к основе если они даже в заявке отсутствуют на все игры.
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Garrincha58
1621974190
Медведев когда вы выпустите 8 воспитанников в ЛЧ скажем против Реала или Ювентуса тогда и можно трындеть, а так это просто бравада
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