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    Медведев: «В матче с «Тамбовом» у «Зенита» было восемь воспитанников. Где есть столько своих игроков?»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о воспитанниках клуба из Санкт-Петербурга.

    «Мы заканчивали чемпионат матчем с «Тамбовом» – на поле было восемь воспитанников «Зенита». Пусть это не 11, как мечтал Сергей Галицкий, но где есть столько своих игроков?

    Говорю это не потому, что не желаю им того же. Дай бог, чтобы и у «Краснодара» была такая же ситуация. Это показывает, что наши воспитанники на подходе. Они уже выходят в основе в победных матчах.

    Скажут, это же «Тамбов», но, как сказал Артем Дзюба: «Попробуйте забить четыре хотя бы «Тамбову», – сказал Медведев.

    • «Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд.
    • Клуб из Санкт-Петербурга в седьмой раз стал чемпионом России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      klimovich 1 минуту назад

      Блин, опять начинает :-DDDD Это просто чудесно! Ну выпустили бы 11 на этот матч и гордились бы, что такого ни у кого не было и не будет! В прошлом году точно также доигрывали 2-3 игры молодежью и точно также хвастались. Типичные представители сегодняшней власти. Тошно от них.

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