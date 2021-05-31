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  • Прекративший существование «Тамбов» получил еще 30 миллионов от РПЛ

Прекративший существование «Тамбов» получил еще 30 миллионов от РПЛ

31 мая 2021, 17:36
9

«Тамбов» получил еще 30 миллионов рублей от РПЛ, сообщает Sport24. Ранее лига выделила клубу 34 миллиона.

«Деньги, по сути, уже должны были прийти, да. Но так как в субботу нас выселили из офиса, в котором мы сидели, сейчас я не могу знать, пришли деньги или нет. Как обустроимся в новом офисе, все узнаем.

Кто выселил? Тамбовская академия футбола. С нами разорвали договор», – Сообщила гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова.

  • В минувшем сезоне «Тамбов» занял последнее место в РПЛ.
  • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
  • «Тамбов» лишится профессионального статуса.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (9)
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Fusballer
1622472210
Дурдом.
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Garrincha58
1622472493
вот жизнь сейчас миллионами разбрасываются как бумажками в сортире
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Хейтер Аларм
1622474783
Вот счастье-то Ольге Коноваловой, клуб банкрот, значит, долги отдавать не надо, значит, спокойно Олюшка заберет эти 30 лямов себе или поделит с кем-то
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Ганнибал Лектор
1622475443
30 миллионов кому? Жуликам и уголовникам?
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maygli
1622475594
Хочешь развалить футбольный клуб - пригласи в руководство тётку.
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paracetamol
1622476139
Не пришли в Танбов, значит пришли к кому надо!
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САДЫЧОК
1622488955
А , причём тут офис ?! Где , деньги Зина ?!
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Hektor 84
1622524678
Деньги должны уже прийти, но походу уже разворованы))) и сразу бред про офис, что нас от туда выселили. Так чешет как будто деньги должен был курьер на велосипеде до офиса довезти!)) тупая баба, а думает наверно что все вокруг тупые и всем можно лапшу на уши повесить.
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