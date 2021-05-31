Прекративший существование «Тамбов» получил еще 30 миллионов от РПЛ

какой нафиг новый офис вам? В аренду снимите место с одним компьютером и бейтесь об экран монитора, дауны!
«Тамбов» получил еще 30 миллионов рублей от РПЛ, сообщает Sport24. Ранее лига выделила клубу 34 миллиона.
«Деньги, по сути, уже должны были прийти, да. Но так как в субботу нас выселили из офиса, в котором мы сидели, сейчас я не могу знать, пришли деньги или нет. Как обустроимся в новом офисе, все узнаем.
Кто выселил? Тамбовская академия футбола. С нами разорвали договор», – Сообщила гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова.
- В минувшем сезоне «Тамбов» занял последнее место в РПЛ.
- Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
- «Тамбов» лишится профессионального статуса.