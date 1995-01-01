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    Слуцкий: «Тамбов» не выполнял условия РПЛ, и все переросло в позорище. Хорошо, что «Оренбург» не допустили»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поддержал недопуск «Оренбурга» в РПЛ.

    – Как относитесь к тому, что в этом сезоне не будет стыков и «Оренбург» не допустили в РПЛ?

    – Отлично. У нас есть регламентирующие документы, в которых очень четко прописаны требования. Когда «Оренбург» говорит про стадион, они лукавят. Там кроме стадиона и раздевалки подтрибунные помещения – огромное количество требований не выполнены. Все говорят о вместимости стадиона, что туда столько не ходят, но это одно из 25 требований. Они их не выполнили.

    Мы играли с ЦСКА против «Оренбурга», и я помню, какие там раздевалки. Таких раздевалок просто быть не должно! Не могут люди переодеваться на голове друг у друга. Это как трехуровневый плацкарт, а не раздевалки.

    Если вы стремитесь в Премьер-лигу, то такого быть не должно. И во всех регламентирующих документах прописаны четкие сроки, кто и когда должен предоставить гарантии и как.

    Ведь есть пример «Тамбова», который бесконечно не выполнял эти условия и ему переносили эти сроки. Это просто переросло в позорище! «Тамбов» весенней части – это позор. Все команды записали себе по три очка, а я кусаю локти и вспоминаю, что мы сыграли с ними вничью в первом круге и потеряли очки. По сути, был нарушен спортивный принцип.

    В случае с «Оренбургом» сейчас бюро исполкома РФС, комитет по лицензированию поступили абсолютно правильно. Эти требования всем известны, есть четкие сроки их выполнения. А там мыслят так: зачем их выполнять, вдруг команда не выйдет в РПЛ?

    «Вот выйду и решу вопрос» – нет, это неправильно. На месте тренера «Оренбурга» я был бы в бешенстве. Он со своей спортивной задачей справился, но не от него зависит устранение проблем с инфраструктурой. Это предельно нечестно по отношению к тренерам, игрокам, спортивному департаменту клуба.

    • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
    • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

    Прядкин – о недопуске «Оренбурга» в РПЛ: «Жесткое решение. Это будет уроком на будущее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7095

      GoLenaStop 15 минут назад

      Плять, когда же нормальный чистый футбол в раше будет?
      Римская империя...
      Ха!

      0
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      Рейтинг: +71

      tarasofka 37 минут назад

      ахах, как свинота завизжала! вспомнила, как тамбов их дважды позорно ДРАЛ, даже на открывашке трёху вкатили!

      0
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      Рейтинг: +567

      SanInstructor 37 минут назад

      неплохо обосновал, но первый круг то при чём ?

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      Рейтинг: +14073

      JTherry > SanInstructor 26 минут назад

      в первом круге играла совсем другая команда - Тамбов... весной практически всю команду кинули на деньги и игроки ушли, а "новый" Тамбов собрали с миру по нитке, лишь бы РФС и РПЛ не осрамились с исчезновением команды во время чемпионата... все правильно Слуцкий сказал: "Тамбов весенней части - позор!"

      0
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      Рейтинг: +12309

      Skull_Boy 2 часа назад

      Наверно единственный в лиге у которого мозг в нужном направление работает и его бы президентом лиги сделать, а не мямлю сватать, который полный ноль в футболе

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      Рейтинг: +22653

      silver29 2 часа назад

      Слуцкий все по полочкам разложил, осталось только добавить, что бы тамбов больше никогда не вернулся в РПЛ, позор как они стояли и расступались когда дрочер "забивал" ставя рекорды ((((

      2
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      Рейтинг: -445

      Спартач80 2 часа назад

      Все слова по делу,Леонид!

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