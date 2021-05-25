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  • Слуцкий: «Тамбов» не выполнял условия РПЛ, и все переросло в позорище. Хорошо, что «Оренбург» не допустили»

Слуцкий: «Тамбов» не выполнял условия РПЛ, и все переросло в позорище. Хорошо, что «Оренбург» не допустили»

25 мая 2021, 20:35
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поддержал недопуск «Оренбурга» в РПЛ.

– Как относитесь к тому, что в этом сезоне не будет стыков и «Оренбург» не допустили в РПЛ?

– Отлично. У нас есть регламентирующие документы, в которых очень четко прописаны требования. Когда «Оренбург» говорит про стадион, они лукавят. Там кроме стадиона и раздевалки подтрибунные помещения – огромное количество требований не выполнены. Все говорят о вместимости стадиона, что туда столько не ходят, но это одно из 25 требований. Они их не выполнили.

Мы играли с ЦСКА против «Оренбурга», и я помню, какие там раздевалки. Таких раздевалок просто быть не должно! Не могут люди переодеваться на голове друг у друга. Это как трехуровневый плацкарт, а не раздевалки.

Если вы стремитесь в Премьер-лигу, то такого быть не должно. И во всех регламентирующих документах прописаны четкие сроки, кто и когда должен предоставить гарантии и как.

Ведь есть пример «Тамбова», который бесконечно не выполнял эти условия и ему переносили эти сроки. Это просто переросло в позорище! «Тамбов» весенней части – это позор. Все команды записали себе по три очка, а я кусаю локти и вспоминаю, что мы сыграли с ними вничью в первом круге и потеряли очки. По сути, был нарушен спортивный принцип.

В случае с «Оренбургом» сейчас бюро исполкома РФС, комитет по лицензированию поступили абсолютно правильно. Эти требования всем известны, есть четкие сроки их выполнения. А там мыслят так: зачем их выполнять, вдруг команда не выйдет в РПЛ?

«Вот выйду и решу вопрос» – нет, это неправильно. На месте тренера «Оренбурга» я был бы в бешенстве. Он со своей спортивной задачей справился, но не от него зависит устранение проблем с инфраструктурой. Это предельно нечестно по отношению к тренерам, игрокам, спортивному департаменту клуба.

  • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
  • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

Прядкин – о недопуске «Оренбурга» в РПЛ: «Жесткое решение. Это будет уроком на будущее»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Тамбов Оренбург Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1621967167
Наверно единственный в лиге у которого мозг в нужном направление работает и его бы президентом лиги сделать, а не мямлю сватать, который полный ноль в футболе
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SanInstructor
1621972414
неплохо обосновал, но первый круг то при чём ?
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GoLenaStop
1621973766
Плять, когда же нормальный чистый футбол в раше будет? Римская империя... Ха!
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Hektor 84
1622130386
Лёня дело говорит
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амани
1622158595
почему. когда команда в лидерах шла . все молчали.....болельщики и команда тут при чем.........чиновников . которые крадут деньги а не ремонтируют ничего. с 10 посадите . на реальный срок и все станет на место.......
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