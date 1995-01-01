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    Прядкин – о недопуске «Оренбурга» в РПЛ: «Жесткое решение. Это будет уроком на будущее»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему «Оренбург» не получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

    «14 клубов было за отстаивание норм лицензирования. По отношению к «Оренбургу» принято четкое и жесткое решение. Конечно, футболисты старались, но необходимо соответствовать нормам.

    Это будет уроком на будущее. Ранее «Оренбург» давал обязательства об изменении ситуации, но ничего не случилось. Там же дело не только во вместимости стадиона.

    Разделение между командами по пунктам об обмене клубов между ФНЛ и РПЛ есть. Эта дискуссия продолжится, выслушаем также мысли от коллег из ФНЛ», – сказал Прядкин.

    • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
    • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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