«Оренбург»: «Решили не обращаться в CAS. К сожалению, клуб не получил в подарок стадион чемпионата мира»

«Оренбург» выступил с заявлением по поводу недопуска команды в РПЛ.

«По итогам сезона-2020/21 наша команда по спортивному принципу завоевала право выступления в Российской Премьер-лиге.

Одновременно с финальным свистком заключительного матча первенства ФНЛ был изменен регламент и нарушен спортивный принцип: в РПЛ вышла другая команда, обладающая современным стадионом, построенным в рамках подготовки к ЧМ-2018.

ФК «Оренбург» изучил возможность подачи жалобы в CAS. Руководство клуба вело переговоры с адвокатами из России и Швейцарии. В результате изучения документации и консультирования с адвокатами стало понятно, что ФК «Оренбург» не сможет быстро добиться положительного для себя результата.

10 июля стартует следующий сезон ФНЛ, осталось чуть больше месяца. Необходимо формировать состав команды, проводить сборы и готовиться к новому сезону. Подготовка команды в рамках неопределенности и продолжающегося судебного процесса невозможна.

Мы готовы были идти до конца, но не ценой нанесения вреда нашему любимому клубу. Основательно всe взвесив, мы приняли тяжелое решение не обращаться в суд и готовиться к новому сезону. Наша совесть чиста, и пусть принятое решение о недопуске нашей команды к участию в РПЛ останется на совести тех, кто его принял.

ФК «Оренбург», к сожалению, не получил в подарок стадион чемпионата мира. Наши болельщики прекрасно видят все положительные изменения, произошедшие на стадионе «Газовик» в последние годы. Наш уютный и комфортный стадион не соответствует критериям лицензирования лишь по вместимости трибун.

Мы можем заверить футбольную общественность, что требование РФС по увеличению вместимости трибун до 10 тысяч зрителей будет выполнено. Собственником стадиона и футбольным клубом проделан значительный объем работ, подготовлен проект, определены источники финансирования, выбран подрядчик.

До конца месяца договор с подрядчиком будет заключен, и в июне начнутся работы по реконструкции, которые завершатся к началу следующего сезона-2021/22.

ФК «Оренбург» с оптимизмом смотрит в будущее, идет работа по формированию состава команды. Значительная часть футболистов, игравших ключевые роли в прошедшем сезоне, останется в клубе. Достигнута договоренность о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой.

Для выполнения задачи возвращения в РПЛ будут заключены контракты с качественными футболистами с российским паспортом и легионерами.

Мы уверены, что наши болельщики поддержат клуб в сложившейся ситуации», – сказано в заявлении «Оренбурга».

«Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.

Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

Губернатор Оренбургской области: «Оренбург» обязан играть в РПЛ. Наш стадион – один из лучших в стране»