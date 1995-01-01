Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    «Оренбург»: «Решили не обращаться в CAS. К сожалению, клуб не получил в подарок стадион чемпионата мира»

    «Оренбург» выступил с заявлением по поводу недопуска команды в РПЛ.

    «По итогам сезона-2020/21 наша команда по спортивному принципу завоевала право выступления в Российской Премьер-лиге.

    Одновременно с финальным свистком заключительного матча первенства ФНЛ был изменен регламент и нарушен спортивный принцип: в РПЛ вышла другая команда, обладающая современным стадионом, построенным в рамках подготовки к ЧМ-2018.

    ФК «Оренбург» изучил возможность подачи жалобы в CAS. Руководство клуба вело переговоры с адвокатами из России и Швейцарии. В результате изучения документации и консультирования с адвокатами стало понятно, что ФК «Оренбург» не сможет быстро добиться положительного для себя результата.

    10 июля стартует следующий сезон ФНЛ, осталось чуть больше месяца. Необходимо формировать состав команды, проводить сборы и готовиться к новому сезону. Подготовка команды в рамках неопределенности и продолжающегося судебного процесса невозможна.

    Мы готовы были идти до конца, но не ценой нанесения вреда нашему любимому клубу. Основательно всe взвесив, мы приняли тяжелое решение не обращаться в суд и готовиться к новому сезону. Наша совесть чиста, и пусть принятое решение о недопуске нашей команды к участию в РПЛ останется на совести тех, кто его принял.

    ФК «Оренбург», к сожалению, не получил в подарок стадион чемпионата мира. Наши болельщики прекрасно видят все положительные изменения, произошедшие на стадионе «Газовик» в последние годы. Наш уютный и комфортный стадион не соответствует критериям лицензирования лишь по вместимости трибун.

    Мы можем заверить футбольную общественность, что требование РФС по увеличению вместимости трибун до 10 тысяч зрителей будет выполнено. Собственником стадиона и футбольным клубом проделан значительный объем работ, подготовлен проект, определены источники финансирования, выбран подрядчик.

    До конца месяца договор с подрядчиком будет заключен, и в июне начнутся работы по реконструкции, которые завершатся к началу следующего сезона-2021/22.

    ФК «Оренбург» с оптимизмом смотрит в будущее, идет работа по формированию состава команды. Значительная часть футболистов, игравших ключевые роли в прошедшем сезоне, останется в клубе. Достигнута договоренность о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой.

    Для выполнения задачи возвращения в РПЛ будут заключены контракты с качественными футболистами с российским паспортом и легионерами.

    Мы уверены, что наши болельщики поддержат клуб в сложившейся ситуации», – сказано в заявлении «Оренбурга».

    • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
    • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

    Губернатор Оренбургской области: «Оренбург» обязан играть в РПЛ. Наш стадион – один из лучших в стране»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Оренбурга»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10371

      Hektor 84 12 минут назад

      К сожалению за три года мозгов у вашего руководства не добавилось. Надо не обещания давать, а дела делать. Регламент знали, не надо пиз деть что он был изменен. Та и лапшу вешают много у нас зрителей не ходит. Сомневаюсь что на матчи с московскими клубами или на Краснодар с Зенитом будет стадион пустовать. В фнл может много и не ходило. Но надо учитывать что на матчи ездят еще и болелы гостей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5537

      Cleaner 1 час назад

      Одна футбольная дыра стадион получила. Теперь его на кирпичи разбирать пора.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Лфшт > Cleaner 55 минут назад

      Если бы только одна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      пега 1 час назад

      Вы уж сделайте 10 000 численность, хватит обещаний. выходите в следующем году в РПЛ, назло врагам и визгам москвичей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -71

      6pbIH > пега 1 час назад

      Дело тут не "в визгах москвичей", как вы выражаетесь, а в том, что кому то будет кучерявенько иметь второй фарм-клуб в РПЛ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Пашкен 1 час назад

      На спортивный принцип положен болт в нашей стране)). Команды из деревень и маленьких городов - снимайтесь со всех соревнований? Такой лозунг хотите все увидеть? Оренбург конечно не деревня, но вместимость в 7500 - более чем достаточна. Регламент писали жители мегаполиса под себя...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1239

      22 raza chemp > Пашкен 1 час назад

      Оренбург 2 года назад давал обещание достроить стадион, есть 4 угла на стадионе открытые, 2.5 к мест добавить это копейки, тем более газпром помог бы. Тамбов уже обещал и на всех клал, теперь оренбург положил. Если они ставили задачу выхода в рпл и знали + были предупреждены. Думали проскочат ан нет. Регламет часть спорта и имеет отношение тоже к спортивному принципу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +125

      пега > 22 raza chemp 1 час назад

      есть имена у этих руководителей, они и не собирались ничего делать, были уверены что снова дадут очередные обещания и всё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4817

      filosof sparty 1 час назад

      Поменьше пафоса, господа оренбуржцы! Вы для начала хотя бы 10000 научитесь заполнять зрителями

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1535

      spam2009 1 час назад

      ой смотрите девочка обиделась. Помотросил и бросил, ай ай ай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +973

      mig28 2 часа назад

      Молодцы! Удачи Вам!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5537

      Cleaner > mig28 1 час назад

      Удачи им в ФНЛ...)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85783
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru