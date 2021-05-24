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  • «Оренбург»: «Решили не обращаться в CAS. К сожалению, клуб не получил в подарок стадион чемпионата мира»

«Оренбург»: «Решили не обращаться в CAS. К сожалению, клуб не получил в подарок стадион чемпионата мира»

24 мая 2021, 15:45
11

«Оренбург» выступил с заявлением по поводу недопуска команды в РПЛ.

«По итогам сезона-2020/21 наша команда по спортивному принципу завоевала право выступления в Российской Премьер-лиге.

Одновременно с финальным свистком заключительного матча первенства ФНЛ был изменен регламент и нарушен спортивный принцип: в РПЛ вышла другая команда, обладающая современным стадионом, построенным в рамках подготовки к ЧМ-2018.

ФК «Оренбург» изучил возможность подачи жалобы в CAS. Руководство клуба вело переговоры с адвокатами из России и Швейцарии. В результате изучения документации и консультирования с адвокатами стало понятно, что ФК «Оренбург» не сможет быстро добиться положительного для себя результата.

10 июля стартует следующий сезон ФНЛ, осталось чуть больше месяца. Необходимо формировать состав команды, проводить сборы и готовиться к новому сезону. Подготовка команды в рамках неопределенности и продолжающегося судебного процесса невозможна.

Мы готовы были идти до конца, но не ценой нанесения вреда нашему любимому клубу. Основательно всe взвесив, мы приняли тяжелое решение не обращаться в суд и готовиться к новому сезону. Наша совесть чиста, и пусть принятое решение о недопуске нашей команды к участию в РПЛ останется на совести тех, кто его принял.

ФК «Оренбург», к сожалению, не получил в подарок стадион чемпионата мира. Наши болельщики прекрасно видят все положительные изменения, произошедшие на стадионе «Газовик» в последние годы. Наш уютный и комфортный стадион не соответствует критериям лицензирования лишь по вместимости трибун.

Мы можем заверить футбольную общественность, что требование РФС по увеличению вместимости трибун до 10 тысяч зрителей будет выполнено. Собственником стадиона и футбольным клубом проделан значительный объем работ, подготовлен проект, определены источники финансирования, выбран подрядчик.

До конца месяца договор с подрядчиком будет заключен, и в июне начнутся работы по реконструкции, которые завершатся к началу следующего сезона-2021/22.

ФК «Оренбург» с оптимизмом смотрит в будущее, идет работа по формированию состава команды. Значительная часть футболистов, игравших ключевые роли в прошедшем сезоне, останется в клубе. Достигнута договоренность о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой.

Для выполнения задачи возвращения в РПЛ будут заключены контракты с качественными футболистами с российским паспортом и легионерами.

Мы уверены, что наши болельщики поддержат клуб в сложившейся ситуации», – сказано в заявлении «Оренбурга».

  • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
  • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

Губернатор Оренбургской области: «Оренбург» обязан играть в РПЛ. Наш стадион – один из лучших в стране»

Источник: официальный сайт «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (11)
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mig28
1621861567
Молодцы! Удачи Вам!!
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spam2009
1621861820
ой смотрите девочка обиделась. Помотросил и бросил, ай ай ай
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filosof sparty
1621862020
Поменьше пафоса, господа оренбуржцы! Вы для начала хотя бы 10000 научитесь заполнять зрителями
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Пашкен
1621862834
На спортивный принцип положен болт в нашей стране)). Команды из деревень и маленьких городов - снимайтесь со всех соревнований? Такой лозунг хотите все увидеть? Оренбург конечно не деревня, но вместимость в 7500 - более чем достаточна. Регламент писали жители мегаполиса под себя...
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Hektor 84
1621868049
К сожалению за три года мозгов у вашего руководства не добавилось. Надо не обещания давать, а дела делать. Регламент знали, не надо пиз деть что он был изменен. Та и лапшу вешают много у нас зрителей не ходит. Сомневаюсь что на матчи с московскими клубами или на Краснодар с Зенитом будет стадион пустовать. В фнл может много и не ходило. Но надо учитывать что на матчи ездят еще и болелы гостей.
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Nerlinger
1621870597
Наш заберите к епеням !!!! Замовывоз Саранск
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Вомбат
1621871461
Правильно, Оренбург. Болельщики других городов вас не любят, считают фарм-клубом Зенита. И хотя они не правы (господин Миллер не сторонник использования админресурса в футболе), вам следует прежде, чем лезть в РПЛ, воспитать армию местных болельщиков. А пока в Оренбурге народ футболом не интересуется, и на ваших играх собирается меньше народу, чем в Питере на улицу Верности на игры молодежки. И никому кроме группы местных газовиков вы не нужны
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Ганнибал Лектор
1621876597
Удачи Оренбургу, мужской поступок, без соплей, истерик и снятия с чемпионата!
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ALEX ML
1621884705
Сочи место занял, а этих кинули
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