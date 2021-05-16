Губернатор Оренбургской области: «Оренбург» обязан играть в РПЛ. Наш стадион – один из лучших в стране»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал недопуск «Оренбурга» в РПЛ.

«Команда выиграла [в заключительном туре], вышла в Премьер-лигу по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны. Это факт. Это видно, показано и по игре, и по таблице, и по тем критериям, которые заложены изначально.

Безусловно, мы обязаны играть в Премьер-лиге, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием.

Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион – один из лучших в стране и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками на самом деле близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и все, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь.

Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни», – сказал Паслер.