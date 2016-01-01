Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Губернатор Оренбургской области: «Оренбург» обязан играть в РПЛ. Наш стадион – один из лучших в стране»

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал недопуск «Оренбурга» в РПЛ.

    «Команда выиграла [в заключительном туре], вышла в Премьер-лигу по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны. Это факт. Это видно, показано и по игре, и по таблице, и по тем критериям, которые заложены изначально.

    Безусловно, мы обязаны играть в Премьер-лиге, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием.

    Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион – один из лучших в стране и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками на самом деле близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и все, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь.

    Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни», – сказал Паслер.

    • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
    • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Паслера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +906

      Граф2019 18 минут назад

      у нас в футбол крысы играют а ни и у власти...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      msh88 2 часа назад

      И где тут спортивный принцип. Да пусть хоть вмещает 1000 человек. Раз заслужили-пусть играют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22208

      Боцман59rus 2 часа назад

      Архитектурный шедевр,просто лучший в европе

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85612
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru