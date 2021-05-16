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  • Губернатор Оренбургской области: «Оренбург» обязан играть в РПЛ. Наш стадион – один из лучших в стране»

Губернатор Оренбургской области: «Оренбург» обязан играть в РПЛ. Наш стадион – один из лучших в стране»

16 мая 2021, 01:33
13

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал недопуск «Оренбурга» в РПЛ.

«Команда выиграла [в заключительном туре], вышла в Премьер-лигу по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны. Это факт. Это видно, показано и по игре, и по таблице, и по тем критериям, которые заложены изначально.

Безусловно, мы обязаны играть в Премьер-лиге, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием.

Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион – один из лучших в стране и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками на самом деле близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и все, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь.

Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни», – сказал Паслер.

  • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
  • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

Источник: инстаграм Дениса Паслера
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1621118434
Архитектурный шедевр,просто лучший в европе
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msh88
1621120326
И где тут спортивный принцип. Да пусть хоть вмещает 1000 человек. Раз заслужили-пусть играют
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Niko
1621141642
В нижнем простаивает арена чм, больше никого ничего не интересует, есть задача что б не простаивали, выполняем
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Lucky_Strike
1621146012
Один из лучших в стране и не только в стране - на целых 7500 мест, где Лужники или арена Краснодара, Бернабеу и Камп Ноу нервно куря и трясясь от страха стоят в сторонке
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paracetamol
1621146756
Да дострой ты 2 тащи мест из неоструганных досок и все! Какие проблемы?
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valiknavashinsky
1621149068
В спорте все должно быть по спортивному принципу!!!Но в России спортивный принцип давно уже похоронен!!!
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ivany4
1621149822
Всяк кулик свое болото хвалит.
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Hektor 84
1621151240
Та что за чушь несет этот недоумок???
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[Oritan]Vovka
1621151485
Есть регламент лицензирования для выступление в РПЛ. Кучу клубов пускали "в обход" - по итогу имеем ситуации как у Тамбова и прочее в каждом розыгрыше чемпионата... Видимо так часто пренебрегали регламентом, что для всех это уже стало нормой и удивляются, когда начинают требовать. Считаю что все сделано правильно. Хочешь в ПРЛ - соответствуй, что то не нравится - выступай с предложениями о изменении регламента заранее, а не когда "вот мы не проходим по этому пункту - он дебильный, давайте отменим"
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Roma56
1621197304
В Нижнем Новгороде стадион построили за счет гос. бюджета, а Оренбуржцы пусть как хотят выкручиваются. Охрененная справедливость.
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