Тамбовский губернатор Никитин назвал обанкротившийся «Тамбов» «уверенным участником РПЛ»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назвал вылетевший из Премьер-лиги «Тамбов» «уверенным участником РПЛ» во время выступления в Областной думе по итогам 2020 года.

«Профессиональный футбольный клуб «Тамбов» за короткий срок прошел путь от середнячка второй лиги до уверенного участника Российской Премьер-лиги. Здесь есть победы, есть и промахи, имеются проблемы, которые решаются, обратите внимание, в том числе и с участием региональной власти.

В Тамбовской области футбол, конечно, самый популярный вид спорта. Наша гордость – региональный центр «Академия футбола». За последние годы специалисты академии подготовили известных в стране и за ее пределами спортсменов: Юрия Жиркова, Артема Архипова, Владислава Лепехина, Ивана Котельникова, Никиту Иосифова», – сказал Никитин.