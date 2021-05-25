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    Тамбовский губернатор Никитин назвал обанкротившийся «Тамбов» «уверенным участником РПЛ»

    Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назвал вылетевший из Премьер-лиги «Тамбов» «уверенным участником РПЛ» во время выступления в Областной думе по итогам 2020 года.

    «Профессиональный футбольный клуб «Тамбов» за короткий срок прошел путь от середнячка второй лиги до уверенного участника Российской Премьер-лиги. Здесь есть победы, есть и промахи, имеются проблемы, которые решаются, обратите внимание, в том числе и с участием региональной власти.

    В Тамбовской области футбол, конечно, самый популярный вид спорта. Наша гордость – региональный центр «Академия футбола». За последние годы специалисты академии подготовили известных в стране и за ее пределами спортсменов: Юрия Жиркова, Артема Архипова, Владислава Лепехина, Ивана Котельникова, Никиту Иосифова», – сказал Никитин.

    • В минувшем сезоне «Тамбов» занял последнее место в РПЛ.
    • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
    • «Тамбов» лишится профессионального статуса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Газета.ru»

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    Сегодня, 11:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3185

      Бомбардиръ 3 минуты назад

      Наверно тот губернатор из-за отсутствия домашнего стадиона только смотрел по телику сборную команду Тумба-Юмба в какой-то Руандийской Профессиональной лиге и восхитился её успехами.

      0
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      Рейтинг: +22444

      Боцман59rus 29 минут назад

      Жителей Саранска прям гордость берёт за тамбовский футбол

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      Рейтинг: +14063

      JTherry 34 минуты назад

      "уверенный участник" РПЛ уверенно "слил" все весенние матчи в премьер-лиге...

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      Рейтинг: +5550

      Cleaner 41 минуту назад

      А вот Тамбовский губернатор Никитин НЕУВЕРЕННЫЙ. И держится у власти только потому, что его туда назначили сверху. Уверен, что дела в регионе такие же паршивые и отстойные, как и клуб Тамбов, который он обманул, а теперь рекламирует...(

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      Рейтинг: +10629

      ilichkadr 1 час назад

      Чтобы петь дифирамбы, много ума не надо. Шесть лет у власти, а стадион привести в порядок не кому.

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