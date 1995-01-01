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    Карп: «Жалею, что ушел из «Уфы». Агент обещал классную команду, а получился «Тамбов»

    Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, что жалеет об уходе из башкирского клуба.

    – На данный момент я нахожусь в поисках клуба. Так сложились обстоятельства, что в последнее время случилось много неприятных ситуаций в жизни и я на некоторое время выпал из футбола.

    – Сейчас не жалеешь, что ушел из «Уфы»? Может стоило перетерпеть и постараться вернуться в стартовый состав?

    – Очень жалею, что ушeл из «Уфы». Доверился не тому человеку, скажем так. Мой тогдашний агент пообещал трудоустроить в классной команде, но получился, к сожалению, «Тамбов», который обанкротился.

    • В середине января молдавский полузащитник расторг контракт с «Уфой».
    • Он перешел в «Тамбов» в феврале на правах свободного агента.
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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    Источник: Moldfootball.com

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    Комментарии1
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      Fusballer 11 минут назад

      Больше доверяйте агентишкам.

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