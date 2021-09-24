Карп: «Жалею, что ушел из «Уфы». Агент обещал классную команду, а получился «Тамбов»

Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, что жалеет об уходе из башкирского клуба.
– На данный момент я нахожусь в поисках клуба. Так сложились обстоятельства, что в последнее время случилось много неприятных ситуаций в жизни и я на некоторое время выпал из футбола.
– Сейчас не жалеешь, что ушел из «Уфы»? Может стоило перетерпеть и постараться вернуться в стартовый состав?
– Очень жалею, что ушeл из «Уфы». Доверился не тому человеку, скажем так. Мой тогдашний агент пообещал трудоустроить в классной команде, но получился, к сожалению, «Тамбов», который обанкротился.
- В середине января молдавский полузащитник расторг контракт с «Уфой».
- Он перешел в «Тамбов» в феврале на правах свободного агента.
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
Источник: Moldfootball.com