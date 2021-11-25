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    РФС – о задержании Худякова: «Поддерживаем любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе»

    Пресс-служба РФС огласила позицию союза касательно задержания бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

    «РФС поддерживает любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе.

    Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов» и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию», – сообщили в РФС.

    • Худякова задерживал спецназ МВД.
    • Ему предъявят обвинение совокупно по 6 уголовным делам.
    • Функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.
    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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    Источник: Sport24

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