РФС – о задержании Худякова: «Поддерживаем любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе»

Пресс-служба РФС огласила позицию союза касательно задержания бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

«РФС поддерживает любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе.

Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов» и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию», – сообщили в РФС.