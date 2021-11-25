РФС – о задержании Худякова: «Поддерживаем любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе»

Пресс-служба РФС огласила позицию союза касательно задержания бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.
«РФС поддерживает любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе.
Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов» и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию», – сообщили в РФС.
- Худякова задерживал спецназ МВД.
- Ему предъявят обвинение совокупно по 6 уголовным делам.
- Функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.
- В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
Источник: Sport24