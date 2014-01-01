Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
19
8
3
76
26
50
65
30
17
6
7
56
37
19
57
30
17
5
8
45
35
10
56
30
16
5
9
42
33
9
53
30
15
8
7
49
33
16
53
30
15
5
10
51
33
18
50
30
15
5
10
44
33
11
50
30
13
6
11
35
39
-4
45
30
13
4
13
37
35
2
43
30
12
5
13
52
45
7
41
30
11
7
12
36
38
-2
40
30
7
13
10
26
36
-10
34
30
6
7
17
26
46
-20
25
30
6
5
19
28
51
-23
23
30
5
7
18
15
52
-37
22
30
3
4
23
19
65
-46
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
1
1
53
13
40
40
15
11
2
2
24
9
15
35
15
10
4
1
31
12
19
34
15
10
2
3
27
10
17
32
15
9
3
3
31
16
15
30
15
9
2
4
17
13
4
29
15
8
4
3
31
17
14
28
15
7
4
4
34
23
11
25
15
7
4
4
23
15
8
25
15
6
6
3
14
11
3
24
15
6
4
5
18
17
1
22
15
6
4
5
22
20
2
22
15
6
2
7
18
16
2
20
15
3
4
8
15
19
-4
13
15
3
2
10
5
23
-18
11
15
2
2
11
11
29
-18
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
1
4
24
16
8
31
15
8
3
4
25
21
4
27
15
6
7
2
23
13
10
25
15
7
2
6
19
19
0
23
15
7
1
7
20
16
4
22
15
6
3
6
21
26
-5
21
15
5
4
6
18
21
-3
19
15
5
3
7
17
23
-6
18
15
5
1
9
18
22
-4
16
15
4
4
7
18
26
-8
16
15
4
3
8
13
23
-10
15
15
3
3
9
11
27
-16
12
15
2
5
8
10
29
-19
11
15
1
7
7
12
25
-13
10
15
1
2
12
8
36
-28
5
15
0
1
14
6
31
-25
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире