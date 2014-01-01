Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. Премьер-лига. 2020/2021 Россия. Премьер-лига. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. Матчи за место в РПЛ. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014