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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Химки
Тамбов - Химки: обзор матча 18 августа 2020
Тамбов
18.08.2020, вторник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Химки
14'
В. Чуперка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Химки
90'
+2
Желтая карточка
А. Корян
90'
+1
Желтая карточка
А. Полярус
86'
Желтая карточка
Д. Тихий
Желтая карточка
Е. Шляков
79'
70'
Желтая карточка
М. Конате
Замена
К. Панченко
️️️️
В. Обухов
69'
Замена
Г. Тетрашвили
️️️️
М. Костюков
68'
67'
Желтая карточка
А. Трошечкин
58'
Замена
Д. Липовой
️️️️
В. Дядюн
54'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Пенальти не реализован!
В. Обухов
52'
46'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
К. Боженов
46'
Замена
М. Конате
️️️️
К. Алиев
45'
+1
Желтая карточка
В. Дядюн
Желтая карточка
В. Чуперка
41'
Замена
А. Килин
️️️️
А. Карапетян
41'
Красная карточка
А. Грицаенко
40'
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Рыбин
22'
ГОЛ! 1:0!
В. Чуперка
Пас отдал
А. Каплиенко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
18
Антон Килин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Рыжиков
22
Рыбин
58
Ойеволе
27
Грицаенко
18
Каплиенко
18
Карасев
4
Чичерин
92
Чуперка
77
Костюков
87
Карапетян
13
Обухов
4-1-2-1-2
22
Лантратов
87
Боженов
15
Данилкин
15
Тихий
30
Идову
5
Трошечкин
24
Мартусевич
14
Полярус
77
Корян
10
Алиев
17
Дядюн
22
Рыбин
55
Шляков
55
Шляков
22
Рыбин
77
Костюков
3
Тетрашвили
3
Тетрашвили
77
Костюков
87
Карапетян
18
Килин
18
Килин
87
Карапетян
13
Обухов
8
Панченко
8
Панченко
13
Обухов
17
Дядюн
9
Липовой
9
Липовой
17
Дядюн
87
Боженов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
87
Боженов
10
Алиев
13
Конате
13
Конате
10
Алиев
Остались в запасе
Тамбов
Химки
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
8
Богдан Мишуков
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
8
Богдан Мишуков
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Статистика матча Тамбов - Химки
2
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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