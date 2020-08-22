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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Тамбов
Зенит - Тамбов: обзор матча 22 августа 2020
Зенит
22.08.2020, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Тамбов
41'
Д. Сантос
47'
Малком
68'
А. Ерохин
74'
С. Азмун
85'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Тамбов
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Дзюба
86'
85'
ГОЛ! 4:1!
К. Панченко
Пас отдал
В. Кабахидзе
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Сантос
76'
ГОЛ! 4:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Ерохин
74'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Малком
74'
72'
Замена
А. Головня
️️️️
А. Каплиенко
72'
Замена
В. Балашов
️️️️
А. Карапетян
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Мостовой
68'
65'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
61'
Замена
К. Панченко
️️️️
В. Обухов
Замена
А. Мостовой
️️️️
В. Барриос
60'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Дриусси
60'
52'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
П. Карасев
52'
Замена
Г. Тетрашвили
️️️️
В. Чуперка
ГОЛ! 2:0!
Малком
Пас отдал
С. Азмун
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сантос
Пас отдал
В. Караваев
41'
Желтая карточка
С. Дриусси
21'
5'
Желтая карточка
Н. Чичерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-2-2
41
Кержаков
3
Круговой
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
9
Дриусси
10
Малком
22
Дзюба
20
Азмун
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
55
Шляков
4
Чичерин
58
Ойеволе
18
Каплиенко
18
Карасев
92
Чуперка
18
Килин
77
Костюков
13
Обухов
87
Карапетян
22
Дзюба
11
Сутормин
11
Сутормин
22
Дзюба
3
Дуглас Сантос
21
Оздоев
21
Оздоев
3
Дуглас Сантос
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Дриусси
5
Барриос
77
Мостовой
77
Мостовой
5
Барриос
10
Малком
24
Ригони
24
Ригони
10
Малком
18
Каплиенко
24
Головня
24
Головня
18
Каплиенко
18
Карасев
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
18
Карасев
92
Чуперка
3
Тетрашвили
3
Тетрашвили
92
Чуперка
87
Карапетян
27
Балашов
27
Балашов
87
Карапетян
13
Обухов
8
Панченко
8
Панченко
13
Обухов
Остались в запасе
Зенит
Тамбов
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Тамбов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Газпром Арена
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