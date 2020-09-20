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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Тамбов
Локомотив - Тамбов: обзор матча 20 сентября 2020
Локомотив
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Тамбов
7'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Тамбов
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ф. Смолов
90'
+2
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Миранчук
90'
+2
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
86'
75'
Замена
А. Карапетян
️️️️
К. Панченко
Замена
В. Лисакович
️️️️
Эдер
72'
Желтая карточка
С. Магкеев
67'
66'
Желтая карточка
С. Рыжиков
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Камано
64'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
61'
Желтая карточка
Эдер
55'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
47'
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
П. Карасев
43'
Замена
С. Таказов
️️️️
А. Ойеволе
41'
Желтая карточка
Е. Шляков
40'
Травма
А. Ойеволе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Миранчук
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
3-3-2-2
1
Гилерме
27
Магкеев
26
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
27
Живоглядов
40
Камано
21
Миранчук
90
Смолов
24
Эдер
3-4-1-2
1
Рыжиков
55
Шляков
27
Грицаенко
58
Ойеволе
22
Рыбин
18
Карасев
3
Тетрашвили
18
Каплиенко
92
Чуперка
13
Обухов
8
Панченко
40
Камано
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
40
Камано
21
Миранчук
25
Куликов
25
Куликов
21
Миранчук
90
Смолов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
90
Смолов
24
Эдер
99
Лисакович
99
Лисакович
24
Эдер
18
Карасев
77
Костюков
77
Костюков
18
Карасев
58
Ойеволе
30
Таказов
30
Таказов
58
Ойеволе
8
Панченко
87
Карапетян
87
Карапетян
8
Панченко
Остались в запасе
Локомотив
Тамбов
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Герман Онугха
ЦФ
Остались в запасе
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Локомотив - Тамбов
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR - Владимир Москалев AVAR - Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Максим Матюнин
Инспектор:
Алексей Румянцев
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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