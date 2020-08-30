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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Тамбов
Рубин - Тамбов: обзор матча 30 августа 2020
Рубин
30.08.2020, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Тамбов
45+3'
Д. Деспотович
90'
Д. Деспотович
15'
А. Карапетян
85'
П. Карасев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Тамбов
ГОЛ! 2:2!
Д. Деспотович
Пас отдал
Х. Ин Бом
90'
Желтая карточка
О. Абильдгор
88'
85'
ГОЛ! 1:2!
П. Карасев
Пас отдал
А. Рыбин
80'
Замена
А. Килин
️️️️
Е. Шляков
Желтая карточка
Ф. Уремович
71'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Д. Йевтич
71'
Замена
О. Шатов
️️️️
Д. Макаров
65'
63'
Замена
В. Обухов
️️️️
К. Панченко
62'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Карапетян
51'
Желтая карточка
А. Рыбин
ГОЛ! 1:1!
Д. Деспотович
45'
+3
Желтая карточка
Х. Ин Бом
30'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Карапетян
Пас отдал
П. Карасев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Дюпин
3
Меркулов
15
Старфельт
22
Уремович
28
Абильдгор
7
Йевтич
16
Ин Бом
7
Кварацхелия
17
Зуев
77
Макаров
21
Деспотович
3-3-2-2
1
Рыжиков
22
Рыбин
27
Грицаенко
58
Ойеволе
55
Шляков
18
Карасев
4
Чичерин
92
Чуперка
3
Тетрашвили
87
Карапетян
8
Панченко
77
Макаров
27
Шатов
27
Шатов
77
Макаров
7
Йевтич
18
Игнатьев
18
Игнатьев
7
Йевтич
87
Карапетян
77
Костюков
77
Костюков
87
Карапетян
55
Шляков
18
Килин
18
Килин
55
Шляков
8
Панченко
13
Обухов
13
Обухов
8
Панченко
Остались в запасе
Рубин
Тамбов
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Герман Онугха
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - Тамбов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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