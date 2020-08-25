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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Сочи
Тамбов - Сочи: обзор матча 25 августа 2020
Тамбов
25.08.2020, вторник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
90+2'
К. Нобоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Сочи
90'
+6
Замена
И. Новосельцев
️️️️
К. Нобоа
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
Пас отдал
Э. Набиуллин
82'
Замена
А. Руденко
️️️️
М. Мевля
82'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
К. Заика
Замена
Е. Шляков
️️️️
М. Костюков
78'
Замена
️️️️
А. Карапетян
68'
62'
Желтая карточка
Т. Маргасов
Замена
П. Карасев
️️️️
В. Чуперка
60'
46'
Замена
️️️️
А. Заболотный
Замена
А. Килин
️️️️
А. Каплиенко
46'
Замена
К. Панченко
️️️️
В. Обухов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
18
Антон Килин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
3-2-2-1-2
1
Рыжиков
4
Чичерин
27
Грицаенко
58
Ойеволе
18
Каплиенко
22
Рыбин
92
Чуперка
3
Тетрашвили
77
Костюков
13
Обухов
87
Карапетян
4-2-2-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
2
Маммана
32
Мевля
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
91
Заболотный
77
Костюков
55
Шляков
55
Шляков
77
Костюков
92
Чуперка
18
Карасев
18
Карасев
92
Чуперка
18
Каплиенко
18
Килин
18
Килин
18
Каплиенко
13
Обухов
8
Панченко
8
Панченко
13
Обухов
27
Заика
3
Набиуллин
3
Набиуллин
27
Заика
Попов
45
Миладинович
45
Миладинович
Попов
16
Нобоа
99
Новосельцев
99
Новосельцев
16
Нобоа
32
Мевля
19
Руденко
19
Руденко
32
Мевля
Остались в запасе
Тамбов
Сочи
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Тамбов - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
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