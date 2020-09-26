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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Спартак
Тамбов - Спартак: обзор матча 26 сентября 2020
Тамбов
26.09.2020, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
75'
Айртон
84'
Айртон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Спартак
Желтая карточка
А. Каплиенко
90'
87'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Замена
Н. Чичерин
️️️️
С. Таказов
86'
86'
Замена
О. Урунов
️️️️
Д. Ларссон
84'
ГОЛ! 0:2!
Айртон
Желтая карточка
Н. Чагров
82'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Обухов
81'
Замена
М. Костюков
️️️️
К. Панченко
81'
75'
ГОЛ! 0:1!
Айртон
74'
Замена
А. Соболев
️️️️
З. Бакаев
Желтая карточка
В. Чуперка
57'
55'
Желтая карточка
Э. Понсе
52'
Замена
И. Гапонов
️️️️
И. Кутепов
52'
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Кокорин
46'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Умяров
Замена
П. Карасев
️️️️
В. Балашов
46'
Желтая карточка
В. Балашов
40'
10'
Желтая карточка
И. Кутепов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ОП
27
Виталий Балашов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Зелимхан Бакаев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Чагров
18
Каплиенко
30
Таказов
27
Грицаенко
55
Шляков
3
Тетрашвили
27
Балашов
92
Чуперка
18
Килин
13
Обухов
8
Панченко
3-3-2-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Кутепов
2
Жиго
33
Крал
18
Умяров
6
Айртон
7
Бакаев
47
Зобнин
17
Ларссон
9
Кокорин
8
Панченко
77
Костюков
77
Костюков
8
Панченко
30
Таказов
4
Чичерин
4
Чичерин
30
Таказов
27
Балашов
18
Карасев
18
Карасев
27
Балашов
13
Обухов
7
Онугха
7
Онугха
13
Обухов
2
Кутепов
95
Гапонов
95
Гапонов
2
Кутепов
18
Умяров
38
Ещенко
38
Ещенко
18
Умяров
17
Ларссон
11
Урунов
11
Урунов
17
Ларссон
7
Бакаев
7
Соболев
7
Соболев
7
Бакаев
9
Кокорин
9
Понсе
9
Понсе
9
Кокорин
Остались в запасе
Тамбов
Спартак
1
Сергей Рыжиков
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Тамбов - Спартак
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Тамбов
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