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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Уфа
Тамбов - Уфа: обзор матча 12 сентября 2020
Тамбов
12.09.2020, суббота, 13:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
42'
А. Грицаенко
79'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Уфа
Желтая карточка
А. Каплиенко
83'
Замена
Г. Онугха
️️️️
К. Панченко
81'
Замена
В. Балашов
️️️️
П. Карасев
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Костюков
Пас отдал
К. Панченко
79'
70'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Сухов
Замена
А. Карапетян
️️️️
В. Обухов
66'
62'
Желтая карточка
О. Тилль
61'
Желтая карточка
И. Неделчару
Замена
М. Костюков
️️️️
В. Чуперка
57'
55'
Замена
О. Тилль
️️️️
Д. Табидзе
55'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
К. Фольмер
ГОЛ! 1:0!
А. Грицаенко
Пас отдал
А. Каплиенко
42'
41'
Желтая карточка
А. Алиев
31'
Желтая карточка
А. Сухов
Желтая карточка
А. Ойеволе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-3-2-2
1
Рыжиков
22
Рыбин
58
Ойеволе
27
Грицаенко
18
Каплиенко
18
Карасев
55
Шляков
3
Тетрашвили
92
Чуперка
8
Панченко
13
Обухов
3-2-4-1
31
Беленов
3
Аликин
24
Неделчару
5
Табидзе
33
Сухов
5
Йокич
87
Безденежных
10
Алиев
94
Данченко
9
Фольмер
75
Жамалетдинов
92
Чуперка
77
Костюков
77
Костюков
92
Чуперка
18
Карасев
27
Балашов
27
Балашов
18
Карасев
8
Панченко
7
Онугха
7
Онугха
8
Панченко
13
Обухов
87
Карапетян
87
Карапетян
13
Обухов
9
Фольмер
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
9
Фольмер
5
Табидзе
18
Тилль
18
Тилль
5
Табидзе
33
Сухов
77
Бизяк
77
Бизяк
33
Сухов
Остались в запасе
Тамбов
Уфа
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Тамбов - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
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