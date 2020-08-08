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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Ростов
Тамбов - Ростов: обзор матча 08 августа 2020
Тамбов
08.08.2020, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
21'
П. Мамаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Ростов
90'
+2
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ионов
83'
Замена
К. Хашимото
️️️️
Э. Шомуродов
83'
Замена
Д. Глебов
️️️️
П. Мамаев
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Килин
77'
Замена
П. Карасев
️️️️
М. Костюков
77'
76'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Желтая карточка
М. Костюков
73'
71'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Б. Зайнутдинов
71'
Замена
Р. Еременко
️️️️
И. Попов
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Карапетян
69'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
Г. Тетрашвили
68'
Замена
В. Обухов
️️️️
В. Балашов
54'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
38'
34'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
21'
ГОЛ! 0:1!
П. Мамаев
Пас отдал
И. Попов
3'
Желтая карточка
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
18
Каплиенко
22
Рыбин
58
Ойеволе
4
Чичерин
3
Тетрашвили
92
Чуперка
77
Костюков
27
Балашов
18
Килин
87
Карапетян
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Козлов
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
23
Чернов
17
Норманн
10
Мамаев
71
Попов
11
Ионов
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
18
Килин
55
Шляков
55
Шляков
18
Килин
77
Костюков
18
Карасев
18
Карасев
77
Костюков
3
Тетрашвили
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
3
Тетрашвили
87
Карапетян
8
Панченко
8
Панченко
87
Карапетян
27
Балашов
13
Обухов
13
Обухов
27
Балашов
10
Мамаев
15
Глебов
15
Глебов
10
Мамаев
14
Шомуродов
42
Хашимото
42
Хашимото
14
Шомуродов
71
Попов
26
Еременко
26
Еременко
71
Попов
19
Зайнутдинов
19
Байрамян
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
11
Ионов
11
Долгов
11
Долгов
11
Ионов
Остались в запасе
Тамбов
Ростов
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Тамбов - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
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