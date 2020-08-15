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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Тамбов
ЦСКА - Тамбов: обзор матча 15 августа 2020
ЦСКА
15.08.2020, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
29'
К. Кучаев
55'
И. Шкурин
42'
А. Карапетян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Тамбов
Желтая карточка
И. Акинфеев
90'
+3
83'
Замена
В. Балашов
️️️️
А. Килин
83'
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Рыбин
79'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
М. Костюков
76'
Желтая карточка
А. Карапетян
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
В. Карпов
63'
Замена
А. Гайч
️️️️
А. Сигурдссон
63'
57'
Замена
В. Обухов
️️️️
К. Панченко
ГОЛ! 2:1!
И. Шкурин
55'
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Карапетян
Пас отдал
П. Карасев
ГОЛ! 1:0!
К. Кучаев
Пас отдал
А. Сигурдссон
29'
Замена
И. Шкурин
️️️️
А. Дзагоев
28'
Травма
А. Дзагоев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Константин Кучаев
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
87
Александр Карапетян
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
78
Дивеев
62
Карпов
6
Фернандес
42
Щенников
66
Дзагоев
18
Кучаев
22
Марадишвили
10
Обляков
10
Сигурдссон
4-1-1-3-1
1
Рыжиков
22
Рыбин
4
Чичерин
27
Грицаенко
58
Ойеволе
18
Карасев
92
Чуперка
18
Килин
87
Карапетян
77
Костюков
8
Панченко
62
Карпов
32
Магнуссон
32
Магнуссон
62
Карпов
66
Дзагоев
17
Шкурин
17
Шкурин
66
Дзагоев
10
Сигурдссон
19
Гайч
19
Гайч
10
Сигурдссон
77
Костюков
18
Каплиенко
18
Каплиенко
77
Костюков
22
Рыбин
55
Шляков
55
Шляков
22
Рыбин
18
Килин
27
Балашов
27
Балашов
18
Килин
8
Панченко
13
Обухов
13
Обухов
8
Панченко
Остались в запасе
ЦСКА
Тамбов
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Тамбов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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