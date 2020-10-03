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Тамбов - Арсенал
Тамбов - Арсенал: обзор матча 03 октября 2020
Тамбов
03.10.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
87'
В. Чуперка (П)
43'
М. Кадири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Арсенал
88'
Желтая карточка
Н. Злобин
87'
Желтая карточка
И. Горбатенко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Чуперка
87'
84'
Замена
В. Громыко
️️️️
Д. Хлусевич
Замена
В. Балашов
️️️️
М. Костюков
79'
77'
Желтая карточка
М. Беляев
74'
Замена
Н. Злобин
️️️️
Ю. Ковалев
63'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Ломовицкий
59'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
С. Ткачев
Замена
Г. Онугха
️️️️
К. Панченко
56'
46'
Замена
А. Сокол
️️️️
Г. Костадинов
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Карапетян
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Кадири
Пас отдал
С. Ткачев
27'
Желтая карточка
Г. Костадинов
5'
Желтая карточка
К. Кангва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
18
Антон Килин
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Рыжиков
22
Рыбин
58
Ойеволе
30
Таказов
18
Каплиенко
55
Шляков
3
Тетрашвили
92
Чуперка
77
Костюков
8
Панченко
87
Карапетян
3-5-2
36
Левашов
26
Хлусевич
88
Григалава
6
Беляев
17
Ковалев
11
Ткачев
42
Кангва
70
Костадинов
10
Кангва
11
Ломовицкий
6
Кадири
87
Карапетян
18
Карасев
18
Карасев
87
Карапетян
77
Костюков
27
Балашов
27
Балашов
77
Костюков
8
Панченко
7
Онугха
7
Онугха
8
Панченко
17
Ковалев
44
Злобин
44
Злобин
17
Ковалев
26
Хлусевич
55
Громыко
55
Громыко
26
Хлусевич
70
Костадинов
88
Сокол
88
Сокол
70
Костадинов
11
Ткачев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
11
Ткачев
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Тамбов
Арсенал
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Тамбов - Арсенал
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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