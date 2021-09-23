Baza: у бывших руководителей «Тамбова» проходят обыски

Правоохранители продолжают расследовать дело по статье «Мошенничество» в связи с банкротством «Тамбова».
По информации Baza, в рамках уголовного производства у бывших руководителей футбольного клуба проходят обыски.
В частности, оперативники пришли домой к экс-гендиректору Ольге Коноваловой и экс-спортивному директору Павлу Худякову.
- В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
- Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
- В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
Источник: Baza