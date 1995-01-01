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    Baza: у бывших руководителей «Тамбова» проходят обыски

    Правоохранители продолжают расследовать дело по статье «Мошенничество» в связи с банкротством «Тамбова».

    По информации Baza, в рамках уголовного производства у бывших руководителей футбольного клуба проходят обыски.

    В частности, оперативники пришли домой к экс-гендиректору Ольге Коноваловой и экс-спортивному директору Павлу Худякову.

    • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
    • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

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